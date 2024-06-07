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  4. Propolis nedir? Propolisin faydaları nelerdir?

Propolis nedir? Propolisin faydaları nelerdir?

Arıların kavak ve kozalak taşıyan ağaçların tomurcuklarından yaptığı reçine benzeri bir malzeme olan propolis, antioksidan ve antibakteriyel etkisi nedeniyle yüzyıllardan beri insanların hastalıkları iyileştirmek için kullandığı bir üründür. Peki, propolisin faydaları nelerdir? İşte propolise dair detaylar…

Propolis nedir? Propolisin faydaları nelerdir? - Sayfa 1

Propolis nedir?

Arıların bitkilerin yaprak ve tomurcuklarından topladıkları güçlü antioksidan ve antimikrobiyal etkilere sahip doğal bir arı ürünü olan propolis, arılar tarafından kovandaki mikropları yok etmek ve arı kovanının sterilizasyonu için kullanır.

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Propolis nedir? Propolisin faydaları nelerdir? - Sayfa 2

Propolisin faydaları nelerdir?

Propolis bağışıklığı güçlendirir

Tansiyonu düşürmeye yardım eder

Cilt sağlığını destekleyerek egzama ve sivilce oluşumunu engeller

Propolis ağrı kesici özelliğe sahiptir.

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Propolis nedir? Propolisin faydaları nelerdir? - Sayfa 3

Kolesterol, kalp hastalıkları ve felç riskini azaltabilir

Nörolojik bozuklukların önlenmesine yardımcı olur

Cilt sağlığını destekler, egzama ve sivilce oluşumunu engeller

Tahriş, yanık ve yaraların doku onarım sürecini hızlandırır

Vücuttaki enflamasyon ve iltihaplanmayı azaltır

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Propolis nedir? Propolisin faydaları nelerdir? - Sayfa 4

Kalp damar sağlığını korur

Serbest radikallerle savaşır

Hastalıkların daha kolay atlatılmasını sağlar

Ağız ve diş sağlığı konusunda etkilidir

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