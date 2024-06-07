Propolis nedir? Propolisin faydaları nelerdir?
Arıların kavak ve kozalak taşıyan ağaçların tomurcuklarından yaptığı reçine benzeri bir malzeme olan propolis, antioksidan ve antibakteriyel etkisi nedeniyle yüzyıllardan beri insanların hastalıkları iyileştirmek için kullandığı bir üründür. Peki, propolisin faydaları nelerdir? İşte propolise dair detaylar…
Propolis nedir?
Arıların bitkilerin yaprak ve tomurcuklarından topladıkları güçlü antioksidan ve antimikrobiyal etkilere sahip doğal bir arı ürünü olan propolis, arılar tarafından kovandaki mikropları yok etmek ve arı kovanının sterilizasyonu için kullanır.
Propolisin faydaları nelerdir?
Propolis bağışıklığı güçlendirir
Tansiyonu düşürmeye yardım eder
Cilt sağlığını destekleyerek egzama ve sivilce oluşumunu engeller
Propolis ağrı kesici özelliğe sahiptir.
Kolesterol, kalp hastalıkları ve felç riskini azaltabilir
Nörolojik bozuklukların önlenmesine yardımcı olur
Cilt sağlığını destekler, egzama ve sivilce oluşumunu engeller
Tahriş, yanık ve yaraların doku onarım sürecini hızlandırır
Vücuttaki enflamasyon ve iltihaplanmayı azaltır
Kalp damar sağlığını korur
Serbest radikallerle savaşır
Hastalıkların daha kolay atlatılmasını sağlar
Ağız ve diş sağlığı konusunda etkilidir