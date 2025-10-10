Tam bir protein deposu: Yeşil mercimek hakkında bilmediğiniz sağlık sırları

PROTEİN DEPOSU

Yeşil mercimek, protein açısından oldukça zengin bir bakliyattır ve et tüketmeyenler için değerli bir alternatiftir. Vücudun kas, doku ve organ gelişimi için gerekli olan proteini bol miktarda sağlar. Sporcular, kas onarımını ve performansını artırmak için düzenli olarak yeşil mercimek tüketebilir. Aynı zamanda bitkisel protein kaynakları arasında sindirimi kolay ve ekonomik bir besindir. Hayvansal protein yerine tercih edildiğinde kolesterol ve yağ yükünü de azaltır. Özellikle büyüme çağındaki çocukların sağlıklı gelişimi için sofralarda mutlaka yer almalıdır. Vücutta uzun süre tokluk sağlayarak açlık krizlerini önler. Protein alımı sayesinde metabolizma daha düzenli çalışır. Diyet programlarında sıkça tercih edilmesinin nedeni bu özelliğidir. Enerji seviyelerini artırır ve gün boyunca canlılık sağlar. Kas kütlesinin korunmasına yardımcı olur. Dolayısıyla hem sağlık hem de tasarruf açısından yeşil mercimek güçlü bir protein kaynağıdır.