Tam bir protein deposu: Yeşil mercimek hakkında bilmediğiniz sağlık sırları
Meğer yeşil mercimek, sağlığımız için düşündüğümüzden çok daha fazlasını sunuyormuş. Sofralarda sıkça yer alan bu bakliyat, vücudumuzda pek çok olumlu etki yaratıyor. Mercimek, sindirimden bağışıklığa, kalpten cilt sağlığına kadar faydalarıyla adeta gizli bir sağlık deposu gibi. Detaylar haberimizde…
PROTEİN DEPOSU
Yeşil mercimek, protein açısından oldukça zengin bir bakliyattır ve et tüketmeyenler için değerli bir alternatiftir. Vücudun kas, doku ve organ gelişimi için gerekli olan proteini bol miktarda sağlar. Sporcular, kas onarımını ve performansını artırmak için düzenli olarak yeşil mercimek tüketebilir. Aynı zamanda bitkisel protein kaynakları arasında sindirimi kolay ve ekonomik bir besindir. Hayvansal protein yerine tercih edildiğinde kolesterol ve yağ yükünü de azaltır. Özellikle büyüme çağındaki çocukların sağlıklı gelişimi için sofralarda mutlaka yer almalıdır. Vücutta uzun süre tokluk sağlayarak açlık krizlerini önler. Protein alımı sayesinde metabolizma daha düzenli çalışır. Diyet programlarında sıkça tercih edilmesinin nedeni bu özelliğidir. Enerji seviyelerini artırır ve gün boyunca canlılık sağlar. Kas kütlesinin korunmasına yardımcı olur. Dolayısıyla hem sağlık hem de tasarruf açısından yeşil mercimek güçlü bir protein kaynağıdır.
BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRİR
Yeşil mercimek, içerdiği vitamin ve mineraller sayesinde bağışıklık sistemini kuvvetlendirir. Özellikle folat, çinko ve magnezyum gibi besin öğeleri vücudu hastalıklara karşı dirençli hale getirir. Antioksidan özelliği sayesinde zararlı serbest radikallerle savaşır. Grip, soğuk algınlığı gibi hastalıklara yakalanma riskini azaltır. Düzenli tüketildiğinde vücudun kendini yenileme kapasitesini artırır. Bağışıklığı güçlü tutmak için bağırsak sağlığı da önemlidir, yeşil mercimek lif içeriğiyle bu dengeyi destekler. Çocuklar ve yaşlılar için doğal bir koruyucu besindir. Strese bağlı bağışıklık zayıflamasını dengeleyebilir. Uykusuzluk ve yoğun tempoda dahi vücudu daha dayanıklı hale getirir. Enerji verdiği için yorgunlukla mücadele eder. Hastalıklardan korunmak isteyen herkes için sofralarda bulunması gereken bir yiyecektir. Sonuç olarak, yeşil mercimek doğal bir bağışıklık dostudur.
KALP SAĞLIĞINI KORUR
Yeşil mercimek, kalp ve damar sağlığı açısından çok kıymetli bir bakliyattır. Yüksek lif oranı sayesinde kötü kolesterolü düşürür. Düzenli tüketildiğinde damar tıkanıklığını önler ve kalp krizi riskini azaltır. Potasyum içeriğiyle tansiyonun dengede kalmasına yardımcı olur. Kalp sağlığını tehdit eden fazla tuz tüketimine karşı doğal bir denge sağlar. Hayvansal yağlardan uzak duran bir beslenmede önemli rol oynar. Omega-3 yağ asitleri kadar etkili olmasa da kalp dostu bir gıdadır. Yüksek lif sayesinde kan dolaşımı hızlanır ve damar esnekliği artar. Böylece vücudun her noktasına daha fazla oksijen ulaşır. Kalp hastalıklarına genetik yatkınlığı olan kişiler için koruyucu bir seçenektir. Stresin kalp üzerindeki olumsuz etkilerine karşı enerji dengesini sağlar. Sonuç olarak, yeşil mercimek kalbi koruyan doğal bir ilaç gibidir.
KAN ŞEKERİNİ DENGELER
Yeşil mercimek düşük glisemik indekse sahip olduğu için kan şekerini ani yükseltmez. Diyabet hastaları için en güvenli bakliyatlardan biridir. İçerdiği lifler sayesinde sindirim yavaşlar ve şeker seviyeleri sabit kalır. Bu özellik, açlık krizlerini engeller. Kan şekeri dengesi, enerji seviyelerinin korunmasına yardımcı olur. Ani dalgalanmalar önlendiği için halsizlik ve tatlı krizleri azalır. Yeşil mercimek tüketimi insülin direncini azaltmaya katkı sağlar. Diyabet riski taşıyanlar için düzenli tüketim önerilir. Çocuklarda sağlıklı beslenme alışkanlığı kazanılmasına yardımcı olur. Şeker dengesinin korunması obezite riskini de azaltır. Ayrıca diyetlerde önemli bir karbonhidrat kaynağı olarak yer alır. Dolayısıyla yeşil mercimek, şeker dostu bir besin olarak öne çıkar.