Puf puf kabaran poğaçaların sırrı buymuş * Süt yerine 1 bardak eklemek yetiyor.
Evde pastane usulü puff puff poğaça hazırlamak için süt yerine bu malzemeden 1 bardak eklemelisiniz.
Sabah kahvaltılarının doyurucu lezzetlerinden poğaçaları pastane usulü evde de yapabilirsiniz. Üstelik bu sayede sadece daha ekonomik poğaçalara sahip olmakla kalmaz daha lezzetli poğaçalar da yemiş olursunuz.
AYLARCA BAYATLAMAYAN POĞAÇANIN SIRRI
Yağ, un, yoğurt ve maya gibi birkaç ana malzemeyle hazırlayabileceğiniz poğaçalar bu yöntemle aylarca da bayatlamadan kalıyor.
Eğer yaptığınız poğaçaların bayatlamasını istemiyorsanız yapmanız gereken tek şey süt yerine 1 bardak yoğurt eklemek.