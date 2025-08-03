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  4. Puf puf kabaran poğaçaların sırrı buymuş * Süt yerine 1 bardak eklemek yetiyor.

Puf puf kabaran poğaçaların sırrı buymuş * Süt yerine 1 bardak eklemek yetiyor.

Evde pastane usulü puff puff poğaça hazırlamak için süt yerine bu malzemeden 1 bardak eklemelisiniz.

Puf puf kabaran poğaçaların sırrı buymuş * Süt yerine 1 bardak eklemek yetiyor. - Sayfa 1

Sabah kahvaltılarının doyurucu lezzetlerinden poğaçaları pastane usulü evde de yapabilirsiniz. Üstelik bu sayede sadece daha ekonomik poğaçalara sahip olmakla kalmaz daha lezzetli poğaçalar da yemiş olursunuz.

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Puf puf kabaran poğaçaların sırrı buymuş * Süt yerine 1 bardak eklemek yetiyor. - Sayfa 2

AYLARCA BAYATLAMAYAN POĞAÇANIN SIRRI

Yağ, un, yoğurt ve maya gibi birkaç ana malzemeyle hazırlayabileceğiniz poğaçalar bu yöntemle aylarca da bayatlamadan kalıyor.

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Puf puf kabaran poğaçaların sırrı buymuş * Süt yerine 1 bardak eklemek yetiyor. - Sayfa 3

Eğer yaptığınız poğaçaların bayatlamasını istemiyorsanız yapmanız gereken tek şey süt yerine 1 bardak yoğurt eklemek.

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Puf puf kabaran poğaçaların sırrı buymuş * Süt yerine 1 bardak eklemek yetiyor. - Sayfa 4

Yoğurt sayesinde poğaçalarınız açık havada kalsa bile kolay kolay bayatlamıyor. Fakat yine de siz poğaçalarınızı kapalı bir kapta muhafaza edin.

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