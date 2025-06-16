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  4. Rakamlar şaşırttı: Kim hangi alanda daha güçlü? İsrail ile İran savaşta hangi alanlarda avantajlı?

Rakamlar şaşırttı: Kim hangi alanda daha güçlü? İsrail ile İran savaşta hangi alanlarda avantajlı?

İsrail’in 13 Haziran’da başlattığı saldırılar sonrası İran’ın misillemesiyle başlayan savaş dördüncü gününde devam ederken, gözler iki ülkenin askerî gücüne çevrildi. Hangi alanda kimin önde olduğu verilerle ortaya çıktı.

Rakamlar şaşırttı: Kim hangi alanda daha güçlü? İsrail ile İran savaşta hangi alanlarda avantajlı? - Sayfa 1

srail, Tahran halkına tahliye çağrısı yaparken; İran, Tel Aviv’e yüzlerce İHA ve füze fırlattı. Saldırılarda aralarında İran’ın üst düzey komutanlarının da bulunduğu yüzlerce kişi hayatını kaybederken, Hamaney “ağır intikam” sözü verdi.

Nükleer gerilim büyürken, iki ülkenin askeri gücü karşılaştırması savaşın boyutunu gözler önüne seriyor.

İşte iki ülkenin güçlerinin karşılaştırması...

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Rakamlar şaşırttı: Kim hangi alanda daha güçlü? İsrail ile İran savaşta hangi alanlarda avantajlı? - Sayfa 2

Dünya Askeri Güç Sırası
İran: 14
İsrail: 17

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Rakamlar şaşırttı: Kim hangi alanda daha güçlü? İsrail ile İran savaşta hangi alanlarda avantajlı? - Sayfa 3

Yüzölçümü
İsrail: 20,770 km²
İran: 1,648,195 km²

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Rakamlar şaşırttı: Kim hangi alanda daha güçlü? İsrail ile İran savaşta hangi alanlarda avantajlı? - Sayfa 4

Nüfus
İsrail: 9.04 milyon kişi
İran: 87.5 milyon kişi

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