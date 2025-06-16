Rakamlar şaşırttı: Kim hangi alanda daha güçlü? İsrail ile İran savaşta hangi alanlarda avantajlı?
İsrail’in 13 Haziran’da başlattığı saldırılar sonrası İran’ın misillemesiyle başlayan savaş dördüncü gününde devam ederken, gözler iki ülkenin askerî gücüne çevrildi. Hangi alanda kimin önde olduğu verilerle ortaya çıktı.
srail, Tahran halkına tahliye çağrısı yaparken; İran, Tel Aviv’e yüzlerce İHA ve füze fırlattı. Saldırılarda aralarında İran’ın üst düzey komutanlarının da bulunduğu yüzlerce kişi hayatını kaybederken, Hamaney “ağır intikam” sözü verdi.
Nükleer gerilim büyürken, iki ülkenin askeri gücü karşılaştırması savaşın boyutunu gözler önüne seriyor.
İşte iki ülkenin güçlerinin karşılaştırması...