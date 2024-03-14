Ramazan ayında en çok ziyaret edilen şehirler belli oldu Enuygun, Ramazan ayında en çok ziyaret edilen şehirleri listeledi. Şirketten yapılan açıklamaya göre, atmosferleri ve kutsal mekanlarıyla Ramazanda ziyaretçi sayıları artan bazı şehirler, bu dönemde özellikle tercih edildi. İşte Ramazan ayında Türkiye genelinde en çok ziyaretçi çeken şehirler ve yapılar...

Hazreti Mevlana ile özdeşleşen Konya ramazan ayında en çok ziyaret edilen şehirler listesinde ilk sırada yer alıyor. 1 | 9

Konya'da, Mevlana Türbesi ve Müzesi'nin yanı sıra Şems-i Tebrizi Türbesi ve Camisi, Şeyh Sadrettin Konevi Türbesi, Alaeddin Keykubad Camii, Aziziye Camii, Eşrefoğlu Camii ve Kapu Camii bu ayda sıklıkla ziyaret edilen inanç merkezleri arasında öne çıkıyor. 2 | 9

Ankara'da ise en çok Hacı Bayram Camii ve Türbesi ziyaret ediliyor. 3 | 9