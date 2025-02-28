Ramazan ayının İlk sahuru ne zaman, saat kaçta: İlk iftar saatleri- 2025 Ramazan İmsakiyesi takvimi
Müslüman aleminin en güzel bayramlarından Ramazan’a artık sayılı saatler kaldı. Kimileri oruç tutarak bu özel günün farzını yerine getirecek, kimisi ise filtre vererek yoksullara yardımcı olacak. Peki Ramazan ayının ilk sahuru ne zaman, saat kaçta ve hangi gün? İşte Diyanet tarafından paylaşılan 2025 Ramazan İmsakiyesi takvimi…
On bir ayın sultanı Ramazan geldi. Müslüman alemi için en önemli günlerden biri olan Üç Aylar ve Ramazan, ibadetlerle icra edilecek. Kimisi oruç tutacak, kimisi fitre vererek bu mübarek günde müslümanlık görevini yerini getirecek.
Peki Ramazan ayında ilk sahur saat kaçta, ne zaman? Ramazan’da ilk iftar saat kaçta? İşte Diyanet tarafından paylaşılan takvim…
Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte hazırlıklar hız kazandı. Oruç, teravih namazı, fitre, mukabele ve Kur’an-ı Kerim’in hatmedilmesi gibi ibadetlerin yoğun şekilde yerine getirildiği bu mübarek ayda, ilk sahur ve iftar vakitleri merak konusu oldu. Peki, Ramazan ayının ilk sahuru ne zaman yapılacak? Bu hafta ilk sahura saat kaçta kalkılacak? İlk iftar ne zaman ve saat kaçta açılacak? İşte 2025 Ramazan imsakiyesi takvimi…