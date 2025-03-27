Ramazan Bayramı'nda Hava nasıl olacak? Meteoroloji uzmanı tarih vererek uyardı
Ramazan Bayramı’na kısa bir süre kala tatil planı yapacak olan vatandaşlar, bayram haftasında hava durumunu merak ediyor. “Bayramda hava nasıl olacak?” ve “Yağmur bekleniyor mu?” gibi sorular gündemde. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, büyük şehirler için detaylı tahminleri paylaştı ve vatandaşları uyardı.
Ramazan Bayramı yaklaşırken, tatil planı yapan vatandaşlar için hava durumu büyük merak konusu oldu. Bayram süresince hava şartlarının nasıl olacağını öğrenmek isteyenler, “Bayramda hava nasıl olacak?” ve “Yağmur bekleniyor mu?” sorularına yanıt arıyor.
İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere tüm bölgelerdeki hava tahmini araştırılıyor. İşte 2025 Ramazan Bayramı’na özel hava durumu tahminleri…
Meteoroloji verilerine göre, 29 Mart Cumartesi günü itibarıyla yağışlı hava dalgası doğuya doğru ilerleyerek İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde etkili olacak.