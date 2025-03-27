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  4. Ramazan Bayramı'nda Hava nasıl olacak? Meteoroloji uzmanı tarih vererek uyardı

Ramazan Bayramı'nda Hava nasıl olacak? Meteoroloji uzmanı tarih vererek uyardı

Ramazan Bayramı’na kısa bir süre kala tatil planı yapacak olan vatandaşlar, bayram haftasında hava durumunu merak ediyor. “Bayramda hava nasıl olacak?” ve “Yağmur bekleniyor mu?” gibi sorular gündemde. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, büyük şehirler için detaylı tahminleri paylaştı ve vatandaşları uyardı.

Ramazan Bayramı'nda Hava nasıl olacak? Meteoroloji uzmanı tarih vererek uyardı - Sayfa 1

Ramazan Bayramı yaklaşırken, tatil planı yapan vatandaşlar için hava durumu büyük merak konusu oldu. Bayram süresince hava şartlarının nasıl olacağını öğrenmek isteyenler, “Bayramda hava nasıl olacak?” ve “Yağmur bekleniyor mu?” sorularına yanıt arıyor. 

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Ramazan Bayramı'nda Hava nasıl olacak? Meteoroloji uzmanı tarih vererek uyardı - Sayfa 2

İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere tüm bölgelerdeki hava tahmini araştırılıyor. İşte 2025 Ramazan Bayramı’na özel hava durumu tahminleri…

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Ramazan Bayramı'nda Hava nasıl olacak? Meteoroloji uzmanı tarih vererek uyardı - Sayfa 3

Meteoroloji verilerine göre, 29 Mart Cumartesi günü itibarıyla yağışlı hava dalgası doğuya doğru ilerleyerek İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde etkili olacak.

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Ramazan Bayramı'nda Hava nasıl olacak? Meteoroloji uzmanı tarih vererek uyardı - Sayfa 4

Ramazan Bayramı’nın ilk günü olan 30 Mart Pazar itibarıyla yağışlar yurdun büyük bir kısmına yayılacak. 31 Mart ile 1-2 Nisan tarihlerinde ise birçok bölgede sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların görülmesi bekleniyor.

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