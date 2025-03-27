Ramazan Bayramı'nda Hava nasıl olacak? Meteoroloji uzmanı tarih vererek uyardı

Ramazan Bayramı’nın ilk günü olan 30 Mart Pazar itibarıyla yağışlar yurdun büyük bir kısmına yayılacak. 31 Mart ile 1-2 Nisan tarihlerinde ise birçok bölgede sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların görülmesi bekleniyor.