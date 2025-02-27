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  4. Ramazan'ın olmazsa olmazı güllaç nasıl yapılır? İşte, ustasından püf noktalarıyla güllaç tarifi

Ramazan'ın olmazsa olmazı güllaç nasıl yapılır? İşte, ustasından püf noktalarıyla güllaç tarifi

Ramazan ayının olmazsa olmaz tatlılarından güllaç, iftar sonrası hem hafifliği hem de lezzetiyle sevilen bir lezzet. Peki, güllaç nasıl yapılır? Güllaç yapmanın püf noktaları nelerdir? İşte, ustasından güllaç tarifi ve püf noktaları...

Ramazan'ın olmazsa olmazı güllaç nasıl yapılır? İşte, ustasından püf noktalarıyla güllaç tarifi - Sayfa 1

GÜLLAÇ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

3 litre süt

12 adet güllaç yaprağı

3 su bardağı toz şeker

1 paket vanilin

2 su bardağı ceviz içi

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Ramazan'ın olmazsa olmazı güllaç nasıl yapılır? İşte, ustasından püf noktalarıyla güllaç tarifi - Sayfa 2

ÜZERİ İÇİN:

Çilek

Nar taneleri

Nane yaprağı

Toz Antep fıstığı

İnce çekilmiş ceviz içi

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Ramazan'ın olmazsa olmazı güllaç nasıl yapılır? İşte, ustasından püf noktalarıyla güllaç tarifi - Sayfa 3

GÜLLAÇ NASIL YAPILIR?

Güllaç için süt derin bir tencereye alınır ve toz şeker üzerine ilave edilir.

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Ramazan'ın olmazsa olmazı güllaç nasıl yapılır? İşte, ustasından püf noktalarıyla güllaç tarifi - Sayfa 4

1 paket vanilin de sütün içerisine eklendikten sonra orta ateşte şeker eriyene kadar karıştırılır. Süt, eli hafif yakacak sıcaklığa geldiğinde ocaktan alınır.

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