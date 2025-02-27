Ramazan'ın olmazsa olmazı güllaç nasıl yapılır? İşte, ustasından püf noktalarıyla güllaç tarifi
Ramazan ayının olmazsa olmaz tatlılarından güllaç, iftar sonrası hem hafifliği hem de lezzetiyle sevilen bir lezzet. Peki, güllaç nasıl yapılır? Güllaç yapmanın püf noktaları nelerdir? İşte, ustasından güllaç tarifi ve püf noktaları...
GÜLLAÇ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER
3 litre süt
12 adet güllaç yaprağı
3 su bardağı toz şeker
1 paket vanilin
2 su bardağı ceviz içi
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GÜLLAÇ NASIL YAPILIR?
Güllaç için süt derin bir tencereye alınır ve toz şeker üzerine ilave edilir.
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