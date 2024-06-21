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Renklerin psikolojiye etkileri

Renk, ışığın cisimlere çarptıktan sonra yansıyarak görme duyumuzda bıraktığı etkidir. Peki, renkler kaç sistemde ele alınır? Renklerin psikolojik anlamları ve etkileri neler? İşte detaylar…

Renklerin psikolojiye etkileri - Sayfa 1

Renk nedir? Renk sınıflandırılmaları nelerdir?

Renk göz ile yakalanan bir ışık tesiridir. Işığın eşya üzerine çarpmasıyla, yansıyan ışınlardan gözümüzde meydana gelen duyumların her birine “renk” denir. Renkler üç sistemde ele alınır. Bu sistemleri; psikolojik sistem, fizyolojik sistem ve fiziksel sistem olarak sınıflandırabiliriz.

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Renklerin psikolojiye etkileri - Sayfa 2

Psikolojik sistemde renk

Psikolojik sistemde renk, beynimizde uyanan bir durumdur. 

Fizyolojik sistemde renk

Fizyolojik sistemde renk; eşitli ışık cinslerinin göz retinası üzerinde, sinirler vasıtasıyla meydana getirilen, fizyolojik olaydır. Işığın görünüş hadisesi fizyolojiktir. Renk ise bizdedir. Renk bir duygudur. Yaşayan varlıkların sinir sistemlerinde mevcuttur.

Fiziksel sistemde renk

Fiziksel sistemde renk, ölçülerle ve rakamlarla geniş olarak belirtilen bir olaydır. Işığın hangi dalga uzunluğunu hangi oranda bulundurduğu esastır. Fizik bakımından renk türü titreşimde ışık dalgalarından ibarettir. Bu ışık-renk dalgaları değişik uzunluktadırlar. Kırmızının en kısa, morun en uzun olduğu gibi.

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Renklerin psikolojiye etkileri - Sayfa 3

Ana renkler ve ara renkler

Sarı, kırmızı ve mavi renklere; "ana renkler" veya "meydana getirilemeyen renkler" adı verilir.

Yeşil, turuncu ve mor renkler ise esas renklerin ikişerli karışımından meydana gelirler. Bu renklere "ara renkler" denir.

Örneğin;
Sarı + kırmızı = turuncu
Sarı + mavi = yeşil
Mavi + kırmızı = mor

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Renklerin psikolojiye etkileri - Sayfa 4

Böylelikle ortaya konan bu renk şeridine "spektre-solaire" denir. Göz alışımı ile idrak edilen, bütün yaşamı ve varlık dünyasına renk veren renk, renkler ve bu oluşumdan duyarlılığa, "renk tesiri" denir.

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