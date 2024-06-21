Renklerin psikolojiye etkileri

Psikolojik sistemde renk

Psikolojik sistemde renk, beynimizde uyanan bir durumdur.

Fizyolojik sistemde renk

Fizyolojik sistemde renk; eşitli ışık cinslerinin göz retinası üzerinde, sinirler vasıtasıyla meydana getirilen, fizyolojik olaydır. Işığın görünüş hadisesi fizyolojiktir. Renk ise bizdedir. Renk bir duygudur. Yaşayan varlıkların sinir sistemlerinde mevcuttur.

Fiziksel sistemde renk

Fiziksel sistemde renk, ölçülerle ve rakamlarla geniş olarak belirtilen bir olaydır. Işığın hangi dalga uzunluğunu hangi oranda bulundurduğu esastır. Fizik bakımından renk türü titreşimde ışık dalgalarından ibarettir. Bu ışık-renk dalgaları değişik uzunluktadırlar. Kırmızının en kısa, morun en uzun olduğu gibi.