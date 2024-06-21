Renklerin psikolojiye etkileri
Renk, ışığın cisimlere çarptıktan sonra yansıyarak görme duyumuzda bıraktığı etkidir. Peki, renkler kaç sistemde ele alınır? Renklerin psikolojik anlamları ve etkileri neler? İşte detaylar…
Renk nedir? Renk sınıflandırılmaları nelerdir?
Renk göz ile yakalanan bir ışık tesiridir. Işığın eşya üzerine çarpmasıyla, yansıyan ışınlardan gözümüzde meydana gelen duyumların her birine “renk” denir. Renkler üç sistemde ele alınır. Bu sistemleri; psikolojik sistem, fizyolojik sistem ve fiziksel sistem olarak sınıflandırabiliriz.
Psikolojik sistemde renk
Psikolojik sistemde renk, beynimizde uyanan bir durumdur.
Fizyolojik sistemde renk
Fizyolojik sistemde renk; eşitli ışık cinslerinin göz retinası üzerinde, sinirler vasıtasıyla meydana getirilen, fizyolojik olaydır. Işığın görünüş hadisesi fizyolojiktir. Renk ise bizdedir. Renk bir duygudur. Yaşayan varlıkların sinir sistemlerinde mevcuttur.
Fiziksel sistemde renk
Fiziksel sistemde renk, ölçülerle ve rakamlarla geniş olarak belirtilen bir olaydır. Işığın hangi dalga uzunluğunu hangi oranda bulundurduğu esastır. Fizik bakımından renk türü titreşimde ışık dalgalarından ibarettir. Bu ışık-renk dalgaları değişik uzunluktadırlar. Kırmızının en kısa, morun en uzun olduğu gibi.
Ana renkler ve ara renkler
Sarı, kırmızı ve mavi renklere; "ana renkler" veya "meydana getirilemeyen renkler" adı verilir.
Yeşil, turuncu ve mor renkler ise esas renklerin ikişerli karışımından meydana gelirler. Bu renklere "ara renkler" denir.
Örneğin;
Sarı + kırmızı = turuncu
Sarı + mavi = yeşil
Mavi + kırmızı = mor
Böylelikle ortaya konan bu renk şeridine "spektre-solaire" denir. Göz alışımı ile idrak edilen, bütün yaşamı ve varlık dünyasına renk veren renk, renkler ve bu oluşumdan duyarlılığa, "renk tesiri" denir.