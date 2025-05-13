Restoran zinciri iflasa sürükleniyor ; ABD’de de şubeleri var
Sebze ağırlıklı menüleriyle tanınan ünlü restoran zinciri, ekonomik sorunlar nedeniyle zorlu süreçten geçiyor.
Son bir yıldır gündelik restoran sektörü ekonomik sorunlar yaşıyor; birçok restoran zinciri birden fazla şubesini kapatarak iflas başvurusunda bulunuyor.
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Başta ABD olmak üzere Avrupa ülkeleri ve Türkiye’de çok sayıda marka ile şirket iflas etmek durumunda kaldı.
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Son olarak ise asıl büyük iflasların yaşandığı ABD’de popüler restoran zinciri iflasa sürüklendi.
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