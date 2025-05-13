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  4. Restoran zinciri iflasa sürükleniyor ; ABD’de de şubeleri var

Restoran zinciri iflasa sürükleniyor ; ABD’de de şubeleri var

Sebze ağırlıklı menüleriyle tanınan ünlü restoran zinciri, ekonomik sorunlar nedeniyle zorlu süreçten geçiyor.

Restoran zinciri iflasa sürükleniyor ; ABD’de de şubeleri var - Sayfa 1

Son bir yıldır gündelik restoran sektörü ekonomik sorunlar yaşıyor; birçok restoran zinciri birden fazla şubesini kapatarak iflas başvurusunda bulunuyor.

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Restoran zinciri iflasa sürükleniyor ; ABD’de de şubeleri var - Sayfa 2

Başta ABD olmak üzere Avrupa ülkeleri ve Türkiye’de çok sayıda marka ile şirket iflas etmek durumunda kaldı.

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Restoran zinciri iflasa sürükleniyor ; ABD’de de şubeleri var - Sayfa 3

Son olarak ise asıl büyük iflasların yaşandığı ABD’de popüler restoran zinciri iflasa sürüklendi.

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Restoran zinciri iflasa sürükleniyor ; ABD’de de şubeleri var - Sayfa 4

RESTORAN ZİNCİRİ İFLAS KORUMA BAŞVURUSU YAPTI

Ulusal bitki bazlı gündelik restoran zinciri Planta'nın sahibi, işini yeniden düzenlemek amacıyla 17 iştirakiyle birlikte 11. Bölüm iflas koruması için başvuruda bulundu.

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