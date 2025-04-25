Revani diye şekerli kek yemeyin ; Pastanelerin sır gibi sakladığı gerçek revani tarifi
Revani tatlısının bile aslında gerçeği var. Evlerde uyguladığımız basit tarifler aslında şekerli keke dönüşüyor. İşte pastanelerin sakladığı gerçek revani tarifi
Revani tatlısı süt, yoğurt, şeker gibi malzemelerle hazırlanan lezzetli ve şerbetli bir tatlı olarak biliniyor.
1 | 14
Yoğun şerbet oranı ve yüksek kalorisi nedeniyle herkesin tercih listesinde başı çekmeyen revani tatlısının pratik ve gerçek bir hazırlanışı var.
3 | 14