Rezene çayının faydaları nelerdir?

Rezene çayı, tokluk hissinizin gün içerisinde daha uzun süre kalmasını sağlar. Bu sebeple, rezene çayı obezite ile mücadele edenlere tavsiye edilmektedir. Rezene çayı iştahınızı azaltarak, tokluk hissinizin ön plana çıkmasını sağlar. Taze bir rezene çayı, doğal bir yağ yakıcı işlevi görür, metabolizmanızı hızlandırır ve yağların parçalanmasına yardımcı olur. Rezene, su tutumunu da azaltır. Bu sebeple, kilo alımını engellemektedir.

Rezene çayı, bakteri ve mantar enfeksiyonları ile savaşmaya yardımcı olur.

Rezene çayı, rahatlatıcı etkileri nedeniyle stresi azaltmada yardımcı olabilir ve sinirleri yatıştırır.