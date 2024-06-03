Rezene çayının faydaları nelerdir?
Maydanozgiller familyasından gelen ve Akdeniz baharatları arasında yer alan rezene, yüzyıllardan beri hem mutfak hem de tıbbi özellikleri nedeniyle kullanılan aromatik bir bitkidir. Gerek gribal enfeksiyonlara gerek psikolojik rahatsızlıklara karşı olumlu etkileri bulunan rezene çayının faydaları saymakla bitmiyor. Peki rezene çayının faydaları neler? İşte detaylar…
Rezene çayı nedir?
Rezene çayı; ezilmiş ya da öğütülmüş şekilde olgun rezene tohumlarından hazırlanır. A, B, C, D vitaminleri ile, potasyum, manganez,çinko, kalsiyum,demir ve lif açısından zengin bir bitki çayıdır.
Rezene çayının faydaları nelerdir?
Rezene çayı, tokluk hissinizin gün içerisinde daha uzun süre kalmasını sağlar. Bu sebeple, rezene çayı obezite ile mücadele edenlere tavsiye edilmektedir. Rezene çayı iştahınızı azaltarak, tokluk hissinizin ön plana çıkmasını sağlar. Taze bir rezene çayı, doğal bir yağ yakıcı işlevi görür, metabolizmanızı hızlandırır ve yağların parçalanmasına yardımcı olur. Rezene, su tutumunu da azaltır. Bu sebeple, kilo alımını engellemektedir.
Rezene çayı, bakteri ve mantar enfeksiyonları ile savaşmaya yardımcı olur.
Rezene çayı, rahatlatıcı etkileri nedeniyle stresi azaltmada yardımcı olabilir ve sinirleri yatıştırır.
Rezene çayı, rezene bitkisinin içerdiği yağ asitleri sayesinde antidiyabetik ve antioksidan etkiye sahip bir bileşeni bünyesinde bulundurmaktadır. Bu bağlamda antioksidan etkisi ile hücre hasarını önlemeye yardımcı olmakta, yeni hücrelerin oluşumunu desteklemekte ve yaşlanmayı geciktirici etki sağlamaktadır.
Rezene çayı galaktagog olarak bilinen anne sütü salınımını arttırıcı etki gösterebilir.
Rezene çayı antioksidanlar açısından zengindir ve vücudu serbest radikallerin zararlarına karşı korur.
Mide ve bağırsak hareketliliğini artıran rezene çayı, sindirim sistemine ait şişkinlik, mide krampları, gaz ve kas spazmı gibi rahatsızlıkların giderilmesi için tüketilir.
İdrar söktürücü özelliği olduğu için ödem oluşumunu engeller.
C vitamini bakımından zengin olan rezene çayı, cilt dokusunu yeniler ve kolajen yapının oluşmasını sağlayarak cildi canlandırır.