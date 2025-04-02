Rihanna’dan Taylor Swift’e işte Forbes’in en zengin ünlüler listesi
Forbes, magazin dünyasının 2025 yılı milyarder ünlülerini açıkladı. Listenin birinci sırasındaki ünlü isim ise şaşırttı. Usta oyuncu 5.3 milyar dolarlık servetiyle dikkat çekiyor. Listede Rihanna’dan, Taylor Swift’e pek çok popüler isim de yer alıyor. Yayımlanan sıralamada geçen yılki milyarder statüsünü koruyanlar kadar listeye bu yıl ilk kez giren isimler de var.
Dünyanın en prestijli iş dünyası dergisi Forbes'un dünyanın en çok para kazananlar listesine 2025'te giren 17 ünlü isim var. Bu yıl 14 ünlü, daha önceden aldıkları milyarder ünvanıyla listeye döndü.
Listeye ilk kez girenler de var
Birçoğunun net servetinin arttığı görüldü. Arnold Schwarzenegger gibi yıldızlar da dahil olmak üzere listeye ilk kez giren yeni milyarderler de var.
2025'in milyarder ünlüleri ve servetleri şöyle: