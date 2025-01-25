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  4. Rokanın faydaları nelerdir? Roka neye iyi gelir?

Rokanın faydaları nelerdir? Roka neye iyi gelir?

Ülkemizde Akdeniz ve Ege’de yetiştirilen roka turpgiller familyasına ait, keskin ve hafif acı bir tada sahip yeşil yapraklı bir sebzedir. Peki, rokanın faydaları nelerdir? İşte detaylar…

Rokanın faydaları nelerdir? Roka neye iyi gelir? - Sayfa 1

Rokada hangi vitamin ve mineraller vardır?

Rokada; A, C ve K vitamini, folat, potasyum, magnezyum, manganez, demir ve kalsiyum bulunur.

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Rokanın faydaları nelerdir? Roka neye iyi gelir? - Sayfa 2

Rokanın faydaları nelerdir?

- Roka özellikle; meme kanseri, yumurtalık kanseri ve rahim kanseri riskini azaltır.

- Roka, içeriğindeki A vitamini sayesinde göz sağlığını korur.

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Rokanın faydaları nelerdir? Roka neye iyi gelir? - Sayfa 3

- Roka, folik asit açısından zengin olduğu için hamilelikte faydalıdır.

- İçeriğindeki C vitamini sayesinde bağışıklığı güçlendirir.

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Rokanın faydaları nelerdir? Roka neye iyi gelir? - Sayfa 4

- Kalsiyum, magnezyum ve potasyum içeriği sayesinde kan basıncını düşürür.

- K vitamini ve kalsiyum içeriği sayesinde kemik sağlığını korur.

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