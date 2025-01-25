Rokanın faydaları nelerdir? Roka neye iyi gelir?
Ülkemizde Akdeniz ve Ege’de yetiştirilen roka turpgiller familyasına ait, keskin ve hafif acı bir tada sahip yeşil yapraklı bir sebzedir. Peki, rokanın faydaları nelerdir? İşte detaylar…
Rokada hangi vitamin ve mineraller vardır?
Rokada; A, C ve K vitamini, folat, potasyum, magnezyum, manganez, demir ve kalsiyum bulunur.
Rokanın faydaları nelerdir?
- Roka özellikle; meme kanseri, yumurtalık kanseri ve rahim kanseri riskini azaltır.
- Roka, içeriğindeki A vitamini sayesinde göz sağlığını korur.
- Roka, folik asit açısından zengin olduğu için hamilelikte faydalıdır.
- İçeriğindeki C vitamini sayesinde bağışıklığı güçlendirir.