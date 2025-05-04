Rusya’dan dünyaya gövde gösterisi! Tanklar sokaklara indi, asker Kızıl Meydan’da yürüdü
Rusya'da Nazi Almanyası’nı mağlup edişinin 80. yılı kutlamalarına yönelik hazırlıklar sürüyor. Zafer Bayramı askeri geçit töreninin provası yapıldı. Rus askeri birlikleri, Kızıl Meydan’a çıktı, tanklar sokağa indi. Rusya askeri birlik ve teçhizatıyla dünyaya resmen gövde gösterisi yaptı.
Rusya'da, Sovyetler Birliği'nin İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası’nı mağlup edişinin 80. yılı dolayısıyla düzenlenecek kutlamalara yönelik hazırlıklar sürüyor.
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Başkent Moskova’da gerçekleştirilecek Zafer Bayramı askeri geçit töreninin provası kapsamında Rus askeri birlikleri, Kızıl Meydan’daki tören alanına doğru yürüdü.
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