Rüyadaymış kadar güzel! Dünyanın en iyi 10 havalimanı belli oldu, listenin ilk sırası şaşırttı!
Birçok açıdan yapılan derecelendirmeler sonucunda dünyanın en iyi 10 havalimanı açıklandı. Skytrax, her açıdan yolcuları tatmin edecek konforlu ve estetik mimariye sahip havalimanlarını paylaştı.
Havalimanları günde yüzlerce kişiye ev sahipliği yapan önemli noktalardan biri. Çoğu kişi önemsemese de yolculuk yapan bazı kişi veya kurumlar, havalimanlarının kalitesine, hizmetlerine ve mimarisine dikkat ediyor.
Dünyanın en iyi havalimanını değerlendirmek için pek çok ölçüte dikkat ediliyor. Yemek seçenekleri, güvenlik unsurları, şehir ile olan bağlantıları ve müşteri memnuniyeti bunlar arasında.
Skytrax tarafından yapılan kapsamlı bir anket sonucunda, dünyanın en iyi havalimanlarını açıkladı. 10 havaalanını listelenirken, söz konusu listede Türkiye’den hiçbir havaalanı yer almadı. Peki en iyileri hangileri?