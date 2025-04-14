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  4. Rüyadaymış kadar güzel! Dünyanın en iyi 10 havalimanı belli oldu, listenin ilk sırası şaşırttı!

Rüyadaymış kadar güzel! Dünyanın en iyi 10 havalimanı belli oldu, listenin ilk sırası şaşırttı!

Birçok açıdan yapılan derecelendirmeler sonucunda dünyanın en iyi 10 havalimanı açıklandı. Skytrax, her açıdan yolcuları tatmin edecek konforlu ve estetik mimariye sahip havalimanlarını paylaştı.

Rüyadaymış kadar güzel! Dünyanın en iyi 10 havalimanı belli oldu, listenin ilk sırası şaşırttı! - Sayfa 1

Havalimanları günde yüzlerce kişiye ev sahipliği yapan önemli noktalardan biri. Çoğu kişi önemsemese de yolculuk yapan bazı kişi veya kurumlar, havalimanlarının kalitesine, hizmetlerine ve mimarisine dikkat ediyor.

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Rüyadaymış kadar güzel! Dünyanın en iyi 10 havalimanı belli oldu, listenin ilk sırası şaşırttı! - Sayfa 2

Dünyanın en iyi havalimanını değerlendirmek için pek çok ölçüte dikkat ediliyor. Yemek seçenekleri, güvenlik unsurları, şehir ile olan bağlantıları ve müşteri memnuniyeti bunlar arasında.

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Rüyadaymış kadar güzel! Dünyanın en iyi 10 havalimanı belli oldu, listenin ilk sırası şaşırttı! - Sayfa 3

Skytrax tarafından yapılan kapsamlı bir anket sonucunda, dünyanın en iyi havalimanlarını açıkladı. 10 havaalanını listelenirken, söz konusu listede Türkiye’den hiçbir havaalanı yer almadı. Peki en iyileri hangileri?

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Rüyadaymış kadar güzel! Dünyanın en iyi 10 havalimanı belli oldu, listenin ilk sırası şaşırttı! - Sayfa 4

Skytrax’in Dünya Havalimanı anketinde katılımcılara bir havalimanının web sitesinden personelin samimiyetine, eğlence olanaklarından bagaj teslimat sürelerine kadar her şey soruluyor ve toplamda 575 havalimanı değerlendiriliyor.

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