Saatlerce kaynatarak faturayı kabartmışız! Sadece 3 dakikada mısır haşlama tekniği ortaya çıktı

İlk olarak mısır alırken koçanın taze ve canlı bir görünüme sahip olmasına özen göstermeniz gerekmekte. Yine taneleri iri ve dolgun, inci gibi sıralanmış ve parlak olmalıdır. Canlı arı ve beyaz renkli olanlar tercih edilmelidir. Mısır tanelerinde kararma ve çürüme varsa alınmamalıdır. Ayrıca Koçanın kabuğu ise yeşil ve nemli olmalı, kurumuş veya solmuş kabuklar tazeliğini yitirdiğinin yansımasıdır. Aynı zamanda, mısırın püskülleri de nemli ve açık kahverengi renkte olmalı; kuru ve siyah püsküller, mısırın bayat olduğunu işaret eder. Son olarak, mısırı alırken elinizle hafifçe sıkın; tanelerin sert ve dolgun olduğunu hissetmelisiniz.