Saatlerce kaynatarak faturayı kabartmışız! Sadece 3 dakikada mısır haşlama tekniği ortaya çıktı
Haşlanmış mısır yaparken bugüne kadar saatlerce kaynatıp boşuna zaman kaybettik. Hem fatura kabardı hem zahmeti arttı. Oysa bu bilgiler sayesinde haşlanmış mısırı sadece 3 dakikada yapmak mümkün
Hasat sonrasında süt mısırlar yaz aylarının en sevilen atıştırmalıklarından kabul edilir. Ancak pazardan ya da marketten satın alınan mısır saatlerce düdüklüde veya tencerede haşlanır. Bu hem faturayı kabartır hem de bekleme süresini uzatır. Oysa öğrenmeniz gereken bu haşlama tekniği sayesinde mısır 3 dakikada hazır. Üstelik çok daha lezzetli ve yumuşacık oluyor. İşte haşlanmış mısır kaynatırken bilmeniz gereken aşçılık sırrı
İlk olarak mısır alırken koçanın taze ve canlı bir görünüme sahip olmasına özen göstermeniz gerekmekte. Yine taneleri iri ve dolgun, inci gibi sıralanmış ve parlak olmalıdır. Canlı arı ve beyaz renkli olanlar tercih edilmelidir. Mısır tanelerinde kararma ve çürüme varsa alınmamalıdır. Ayrıca Koçanın kabuğu ise yeşil ve nemli olmalı, kurumuş veya solmuş kabuklar tazeliğini yitirdiğinin yansımasıdır. Aynı zamanda, mısırın püskülleri de nemli ve açık kahverengi renkte olmalı; kuru ve siyah püsküller, mısırın bayat olduğunu işaret eder. Son olarak, mısırı alırken elinizle hafifçe sıkın; tanelerin sert ve dolgun olduğunu hissetmelisiniz.
HAVLU PEÇETEYİ ISLATIP MİKRODALGAYA ATIN
Instagram'da yaptığı ilginç videolarla adından söz ettiren Aydın Gökşin (dr.aydingoksin) paylaşımına göre, haşlamış mısırla ilgili bilinmeyen bir pişirme tekniğini paylaştı. Mısır koçanını alıp havlu kağıda sarıyoruz. Havlu kağıdı iyi sıklaştırdıktan sonra çok fazla olmayacak şekilde ıslatıyoruz. Ardından bu şekilde mikrodalga fırına atıyoruz ve 3,5 dakika tutuyoruz. Sonuç denendi ve onandı. Piştikten sonra içinin aşırı sıcak dışının o kadar soğuk olmadığı görülüyor. Üzerine tuz dökmeyi de ihmal etmeyin! Saatlerce pişen mısır bu teknikle kolayca hazırlanan bir atıştırmalık oluyor.
HAŞLANMIŞ MISIR DEYİP GEÇMEYİN...
Medicalpark.com.tr'de aktarılan bilgilere göre, haşlanmış mısırın faydaları şu şekilde sıralandı:
Antioksidan bakımından zengindir ve bağışıklığı güçlendirmeye yarar.
Göz sağlığına iyi gelir, özellikle de retina için yararlıdır.
Gut, kolik ve sistit gibi rahatsızlıkların önleyebilir.
Sindirimin işleyişini destekler ve bağırsak parazitlerini gidermede faydalıdır.
Mide asidini dengeleme özelliğine bağlı olarak ülser ve reflü gibi problemlerin belirtilerini azaltır.
Haşlanmış mısırın faydaları arasında kabızlık ve ishal gibi bağırsak sorunlarına iyi gelmesi de yer alır.