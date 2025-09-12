Sabah uyandığınızda başınız mı ağrıyor? İşte, sabah baş ağrısının nedenleri…

SABAH BAŞ AĞRISI ŞİKAYETİ YAYGIN BİR DURUM

Sabahları uyanır uyanmaz baş ağrısı hissetmek, hayat kalitesini doğrudan etkileyen yaygın bir sorundur. Birçok kişi bu durumu stres veya yorgunluğa bağlasa da, aslında baş ağrısının ardında pek çok farklı faktör bir arada rol oynayabilir. Uyku sırasında vücutta yaşanan fizyolojik değişiklikler, beslenme alışkanlıkları ve günlük yaşam temposu, sabah baş ağrısını tetikleyen başlıca nedenler arasında sayılıyor. Özellikle kronik baş ağrısı yaşayan kişilerde sabahları ortaya çıkan ağrı, günün geri kalanını olumsuz etkileyebiliyor ve kişiyi daha yorgun hissettirebiliyor.