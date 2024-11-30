Saç boyası alerjisi nedir? Kimler risk altında?
Saç boyası alerjisi, boya uygulamaları sırasında maruz kalınan kimyasal maddelere karşı bireylerin gösterdiği aşırı duyarlılık reaksiyonlarıdır. Peki, Saç boyası alerjisinin belirtileri nelerdir? Kimler risk altında? Saç boyası alerjisi nasıl test edilir? İşte saç boyası alerjisine dair detaylar…
Saç boyası alerjisi nedir?
Saç boyası alerjisi, bağışıklık sisteminin saç boyasındaki bazı maddelere karşı aşırı tepki göstermesiyle ortaya çıkan bir alerji türüdür. Özellikle parafenilendiamin (PPD) maddesi sıkça alerjik reaksiyonlara yol açabilir.
Saç boyası alerjisi belirtileri
Kızarıklık, kaşıntı, yanma hissi, şişlik, göz etrafında şişme, kabarcıklar ve ciltte döküntüler gibi belirtiler en sık rastlanan semptomlardır. Nadir durumlarda nefes darlığı gibi ciddi reaksiyonlarda görülebilir.
Kimler risk altında?
Alerji geçmişi olan kişiler, hassas cilt yapısına sahip olanlar ve sık saç boyama işlemi yaptıranlar yüksek risk altındadır.