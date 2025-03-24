Saçlarınızda bu 6 belirti varsa dikkat. Uzmanlar uyardı; hem yağlanıyor hem de dökülüyor

2-SAÇ DERİSİ KAŞINIP TAHRİŞ OLUYOR



Dikkat edilmesi gereken ikinci belirti ise tahriş ve saç serisinde kaşıntı olması. Sadece şampuanlayıp kısa süre ilgilendiğiniz saçların, yeterince bakılmaması durumunda deride kaşınma veya tahriş oluşuyor. Dermatolog Jodi LeGerfo, "Sebum doğal bir nemlendirici olarak işlev görse de aynı zamanda kir, toz ve diğer çevresel kirleticileri çeken bir mıknatıs gibidir. Bakteri, mantar ve mayaların üremesi için ideal bir ortam oluşturur, bu da saç derisi tahrişine neden olur" diyor.