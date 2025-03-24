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  4. Saçlarınızda bu 6 belirti varsa dikkat. Uzmanlar uyardı; hem yağlanıyor hem de dökülüyor

Saçlarınızda bu 6 belirti varsa dikkat. Uzmanlar uyardı; hem yağlanıyor hem de dökülüyor

Saçlarla yeterince ilgilenilmezse bakımsız olduğu için kolay dökülüp, yağlanarak kepeklenebilir. Uzmanlar, iyi bakılmamış saçlar için belirtleri açıkladı.

Saçlarınızda bu 6 belirti varsa dikkat. Uzmanlar uyardı; hem yağlanıyor hem de dökülüyor - Sayfa 1

Tıpkı diğer kişisel bakımlar gibi saç bakımı da çok önemli. İnsanları güzel gösteren, bakılmadığı zaman birkaç senede kötü görünüm kazanan saçlar, kişisel bakım için  en önemli noktalardan biri. Sadece eve gidince saçı yıkamak veya sadece şampuan kullanarak saçlarınıza iyi bakmış sayılmıyorsunuz.

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Saçlarınızda bu 6 belirti varsa dikkat. Uzmanlar uyardı; hem yağlanıyor hem de dökülüyor - Sayfa 2

Uzmanlar, saçlara iyi bakılmadığını işaret eden püf noktaları açıkladı. Bunlara dikkat edilmezse hem daha erken dökülür, hem kepeklenir hem de yağlanır.

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Saçlarınızda bu 6 belirti varsa dikkat. Uzmanlar uyardı; hem yağlanıyor hem de dökülüyor - Sayfa 3

1-YAĞLI VE KİRLİ GÖRÜNÜM


Saç deriniz, kuru ya da yağlı olmasına bakılmaksızın düzenli olarak sebum üretimi yapıyor. Yeterince yıkanmadığında, bu yağ birikerek saçlarınızın yağlı görünmesine neden olur. New Yorklu dermatolog Dr. Hadley King, "Yağlar birikerek saçın kirli ve bakımsız görünmesine sebep olabilir, hatta kötü bir kokuya yol açabilir" diyor.

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Saçlarınızda bu 6 belirti varsa dikkat. Uzmanlar uyardı; hem yağlanıyor hem de dökülüyor - Sayfa 4

2-SAÇ DERİSİ KAŞINIP TAHRİŞ OLUYOR


Dikkat edilmesi gereken ikinci belirti ise tahriş ve saç serisinde kaşıntı olması. Sadece şampuanlayıp kısa süre ilgilendiğiniz saçların, yeterince bakılmaması durumunda deride kaşınma veya tahriş oluşuyor.  Dermatolog Jodi LeGerfo, "Sebum doğal bir nemlendirici olarak işlev görse de aynı zamanda kir, toz ve diğer çevresel kirleticileri çeken bir mıknatıs gibidir. Bakteri, mantar ve mayaların üremesi için ideal bir ortam oluşturur, bu da saç derisi tahrişine neden olur" diyor.

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