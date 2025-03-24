Saçlarınızda bu 6 belirti varsa dikkat. Uzmanlar uyardı; hem yağlanıyor hem de dökülüyor
Saçlarla yeterince ilgilenilmezse bakımsız olduğu için kolay dökülüp, yağlanarak kepeklenebilir. Uzmanlar, iyi bakılmamış saçlar için belirtleri açıkladı.
Tıpkı diğer kişisel bakımlar gibi saç bakımı da çok önemli. İnsanları güzel gösteren, bakılmadığı zaman birkaç senede kötü görünüm kazanan saçlar, kişisel bakım için en önemli noktalardan biri. Sadece eve gidince saçı yıkamak veya sadece şampuan kullanarak saçlarınıza iyi bakmış sayılmıyorsunuz.
Uzmanlar, saçlara iyi bakılmadığını işaret eden püf noktaları açıkladı. Bunlara dikkat edilmezse hem daha erken dökülür, hem kepeklenir hem de yağlanır.
1-YAĞLI VE KİRLİ GÖRÜNÜM
Saç deriniz, kuru ya da yağlı olmasına bakılmaksızın düzenli olarak sebum üretimi yapıyor. Yeterince yıkanmadığında, bu yağ birikerek saçlarınızın yağlı görünmesine neden olur. New Yorklu dermatolog Dr. Hadley King, "Yağlar birikerek saçın kirli ve bakımsız görünmesine sebep olabilir, hatta kötü bir kokuya yol açabilir" diyor.
2-SAÇ DERİSİ KAŞINIP TAHRİŞ OLUYOR
Dikkat edilmesi gereken ikinci belirti ise tahriş ve saç serisinde kaşıntı olması. Sadece şampuanlayıp kısa süre ilgilendiğiniz saçların, yeterince bakılmaması durumunda deride kaşınma veya tahriş oluşuyor. Dermatolog Jodi LeGerfo, "Sebum doğal bir nemlendirici olarak işlev görse de aynı zamanda kir, toz ve diğer çevresel kirleticileri çeken bir mıknatıs gibidir. Bakteri, mantar ve mayaların üremesi için ideal bir ortam oluşturur, bu da saç derisi tahrişine neden olur" diyor.