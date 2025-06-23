Sadece 2 Türk şirketi listeye girdi! Dünyanın en iyi kahve dükkanları açıklandı: Zirve şaşırttı!

Kahve kalitesi, barista uzmanlığı, müşteri hizmetleri, yenilikçilik, atmosfer ve ortam, sürdürülebilirlik uygulamaları ile yiyecek ve tatlı kalitesi gibi birçok kriterin esas alındığı araştırmada, deneyimli baristalar, kahve kavurucuları ve sektör profesyonellerinden oluşan uzman panel ile halkın oyları dikkate alındı.