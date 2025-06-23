Sadece 2 Türk şirketi listeye girdi! Dünyanın en iyi kahve dükkanları açıklandı: Zirve şaşırttı!
Dünya çapında gerçekleştirilen kapsamlı bir araştırma sonucunda, dünyanın en iyi 100 kahve dükkanı listesi açıklandı. Birden çok kriterin titizlikle değerlendirildiği bu listede, yalnızca 2 Türk kahve markası yer aldı.
Kahve kalitesi, barista uzmanlığı, müşteri hizmetleri, yenilikçilik, atmosfer ve ortam, sürdürülebilirlik uygulamaları ile yiyecek ve tatlı kalitesi gibi birçok kriterin esas alındığı araştırmada, deneyimli baristalar, kahve kavurucuları ve sektör profesyonellerinden oluşan uzman panel ile halkın oyları dikkate alındı.
Hem kamuoyu hem de uzmanların oylarıyla aday gösterilen kahve dükkanları, belirlenen kriterler doğrultusunda titizlikle incelendi. Yapılan değerlendirme sonucunda, kahve deneyiminde üstünlük gösteren işletmeler “Dünyanın En İyi Kahve Dükkanları” listesinde yer aldı.
İşte dünyanın en iyi kahve dükkanları...