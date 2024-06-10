Safra kesesi taşı nedir? Safra kesesi taşı belirtileri!
Safra kesesindeki safranın kimyasal yapısındaki dengesizlikler sonucu safra kesesi taşları oluşur. Safra taşları, kişinin safra kesesinde oluşan kolesterol, safra pigmenti ve kalsiyum tuzlarından oluşan küçük taşlardır. Peki, safra kesesi taşının belirtileri nelerdir? Tanı nasıl konur? İşte safra kesesi taşına dair detaylar…
Safra kesesi nedir?
Safra kesesi sindirim sisteminin bir parçasıdır ve armut biçiminde, karnın sağ kısmında, karaciğerin hemen altında bulunan küçük bir organdır. Ancak, safra kesesinde taş oluşumu gibi sorunlar ortaya çıkabilir. Taşlar genellikle çok küçük olabilirken, bazı durumlarda büyük ve ağrılı olabilirler. Peki, safra kesesi taşının belirtileri nelerdir?
Safra kesesi taşı belirtileri
Yemek yedikten bir süre sonra midenin tam orta noktasından sağ kürek kemiğine doğru yayılan bir ağrının hissedilmesi, bu ağrının birkaç saat boyunca aralıksız olarak sürmesi
Yemek yedikten sonra hazımsızlık ve şişkinlik
Karın ağrısından sonra kişinin gözlerinde ve cildinde oluşan sarılık
Yoğun bir sırt ağrısı
Taşların safra kanalına düşmesi durumunda dışkının açık renk olması
Taşların safra kanalına düşmesi durumunda idrar renginin koyulaşması
Mide bulantısı ve kusma
Sebepsiz yere ateşlenme
Safra kesesi taşı tanısı nasıl konur?
Hastalığın tanısı; tipik muayene bulgularıyla beraber kan, idrar, gaita tetkikleri ve ultrasonografi ile konulur. Bu tetkiklerle yüzde 100’e yakın kesin teşhise ulaşılır.