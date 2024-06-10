Safra kesesi taşı nedir? Safra kesesi taşı belirtileri!

Safra kesesi nedir?

Safra kesesi sindirim sisteminin bir parçasıdır ve armut biçiminde, karnın sağ kısmında, karaciğerin hemen altında bulunan küçük bir organdır. Ancak, safra kesesinde taş oluşumu gibi sorunlar ortaya çıkabilir. Taşlar genellikle çok küçük olabilirken, bazı durumlarda büyük ve ağrılı olabilirler. Peki, safra kesesi taşının belirtileri nelerdir?