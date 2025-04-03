Sağlığın gizli kahramanı: Omega-3 yağ asitleri
Son zamanlarda adını sıkça duyduğumuz omega-3 yağ asitleri, sağlık ve beslenme alanında dikkatleri üzerine çekiyor. Omega-3 yağ asitleri EPA, DHA ve ALA adı verilen yağ asitleridir. Vücudumuzun üretemediği ve dışarıdan almamız gereken bu temel yağ asitleri, çeşitli sağlık faydalarıyla gündeme geliyor. Peki, omega-3 gerçekten de sağlığımız için bu kadar önemli mi? İşte detaylar…
OMEGA-3 YAĞ ASİTLERİNİN SAĞLIĞA FAYDALARI NELERDİR?
KALP SAĞLIĞI
- Trigliserid seviyelerini düşürür.
- Kan basıncını düzenler.
- Kalp ritmini iyileştirir.
- Kalp ve damar hastalıkları riskini azaltır.
BEYİN SAĞLIĞI
- Hafıza, konsantrasyon ve öğrenme yeteneğini geliştirir.
- Depresyon ve anksiyete gibi ruhsal sorunların belirtilerini hafifletir.
- Alzheimer hastalığı ve diğer nörodejeneratif hastalıkların riskini azaltmaya yardımcı olur.
GÖZ SAĞLIĞI
- Göz kuruluğunu önler.
- Yaşa bağlı makula dejenerasyonu riskini azaltır.
- Göz sağlığını korur.