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  4. Sağlık kurumları işletmeciliği bölümü nedir? İş alanları nelerdir?

Sağlık kurumları işletmeciliği bölümü nedir? İş alanları nelerdir?

Sağlık kurumları işletmeciliği bölümü, sağlık kurumlarının orta ve üst düzey yönetim kademelerinde çalışacak nitelikli personel yetiştirmeyi hedefleyen bir bölümdür. Peki, Sağlık kurumları işletmeciliği bölümü kaç yıllıktır? Sağlık kurumları işletmeciliği bölümü hangi puan türü ile öğrenci alır? İş alanları nelerdir? İşte detaylar…

Sağlık kurumları işletmeciliği bölümü nedir? İş alanları nelerdir? - Sayfa 1

Sağlık kurumları işletmeciliği bölümü kaç yıllıktır?

Sağlık kurumları işletmeciliği bölümü, 2 yıllık bir ön lisans programıdır.

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Sağlık kurumları işletmeciliği bölümü nedir? İş alanları nelerdir? - Sayfa 2

Sağlık kurumları işletmeciliği bölümü hangi puan türü ile öğrenci alır?

Sağlık kurumları işletmeciliği bölümü, TYT puan türü ile öğrenci alır.

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Sağlık kurumları işletmeciliği bölümü nedir? İş alanları nelerdir? - Sayfa 3

Sağlık kurumları işletmeciliği bölümünde hangi dersler okutulur?

Sağlık kurumları işletmeciliği bölümünde okutulan derslerden bazıları şunlardır:

İşletme ilkeleri

Genel muhasebe

Sağlık ekonomisi

Tıbbi dokümantayson

Sağlık hukuku

İşletme fonksiyonları

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Sağlık kurumları işletmeciliği bölümü nedir? İş alanları nelerdir? - Sayfa 4

Sağlık hizmetleri pazarlaması

Temel ilk yardım bilgisi

Temel sağlık hizmetleri

İş sağlığı ve güvenliği

Tıbbi istatistik

Sağlık kurumları yönetimi

 

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