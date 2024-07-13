Sağlık kurumları işletmeciliği bölümü nedir? İş alanları nelerdir?
Sağlık kurumları işletmeciliği bölümü, sağlık kurumlarının orta ve üst düzey yönetim kademelerinde çalışacak nitelikli personel yetiştirmeyi hedefleyen bir bölümdür. Peki, Sağlık kurumları işletmeciliği bölümü kaç yıllıktır? Sağlık kurumları işletmeciliği bölümü hangi puan türü ile öğrenci alır? İş alanları nelerdir? İşte detaylar…
Sağlık kurumları işletmeciliği bölümü kaç yıllıktır?
Sağlık kurumları işletmeciliği bölümü, 2 yıllık bir ön lisans programıdır.
Sağlık kurumları işletmeciliği bölümü hangi puan türü ile öğrenci alır?
Sağlık kurumları işletmeciliği bölümü, TYT puan türü ile öğrenci alır.
Sağlık kurumları işletmeciliği bölümünde hangi dersler okutulur?
Sağlık kurumları işletmeciliği bölümünde okutulan derslerden bazıları şunlardır:
İşletme ilkeleri
Genel muhasebe
Sağlık ekonomisi
Tıbbi dokümantayson
Sağlık hukuku
İşletme fonksiyonları
Sağlık hizmetleri pazarlaması
Temel ilk yardım bilgisi
Temel sağlık hizmetleri
İş sağlığı ve güvenliği
Tıbbi istatistik
Sağlık kurumları yönetimi