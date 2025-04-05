Sağlık ve güzellikte yeni trend: Portakal yağı
Portakal yağı, portakal kabuklarından soğuk presleme yöntemiyle elde edilen uçucu bir yağdır. Hoş kokusu ve içeriğindeki zengin bileşenler sayesinde hem fiziksel hem de zihinsel sağlık üzerinde çeşitli faydaları bulunur. Peki, portakal yağının faydaları nelerdir? Detaylar haberimizde…
PORTAKAL YAĞININ
ZİHİNSEL VE DUYGUSAL FAYDALARI
- Portakal yağının ferahlatıcı kokusu, stresi azaltmaya ve rahatlamaya yardımcı olur.
- Depresyon ve anksiyete belirtilerini hafifletmeye yardımcı olabilir.
- Canlandırıcı etkisi sayesinde enerji seviyesini yükseltir ve zindelik sağlar.
- Sakinleştirici özelliği sayesinde uyku problemlerine iyi gelebilir.
CİLT SAĞLIĞINA FAYDALARI
- Cilt sağlığını destekler
- Antioksidan içeriği sayesinde cilt yaşlanmasını geciktirir.
- Akne ve sivilce oluşumunu azaltmaya yardımcı olur.
- Cilt lekelerini hafifletir ve cilt tonunu eşitler.
- Ciltteki kolajen üretimini destekleyerek cildin elastikiyetini artırır.
DİĞER FAYDALAR
- Sindirim sistemini rahatlatır
- Karın ağrısı ve şişkinlik gibi sindirim problemlerini hafifletir.
- İştahı açmaya yardımcı olur.
- Bağışıklık sistemini güçlendirir
- Antimikrobiyal özellikleri sayesinde enfeksiyonlara karşı koruma sağlar.
- Kas ve eklem ağrılarını hafifletmeye yardımcı olur.
- Baş ağrısını azaltabilir
- Cildin kan dolaşımını hızlandırması sebebiyle selülit görünümünü azaltmaya yardımcı olur.