Sağlık yönetimi bölümü nedir? Sağlık yönetimi kaç yıllıktır?
Sağlık sektörünün hızla gelişmesiyle son zamanlarda sıklıkla tercih edilen, hastanedeki çalışmaların düzenlenmesinden sorumlu personel yetiştirmeyi amaçlayan sağlık yönetimi bölümü nedir? Sağlık yönetimi bölümü kaç yıllıktır? Sağlık yönetimi bölümünün eğitim dili nedir? Sağlık yönetimi bölümü hangi fakültede yer almaktadır? Sağlık yönetimi bölümünde hangi dersler okutulmaktadır? İşte detaylar…
Sağlık yönetimi bölümü, hastane ya da sağlık kurumu içerisindeki çalışmaların planlanmasında ve uygulanmasında görev alacak, hastanedeki çalışmaların düzenlenmesinden sorumlu personel yetiştirmeyi amaçlayan bir bölümdür.
Sağlık yönetimi bölümü kaç yıllıktır?
Sağlık yönetimi bölümü, 4 yıllık bir lisans bölümüdür.
Sağlık yönetimi bölümü hangi puan türünden öğrenci almaktadır?
Sağlık yönetimi bölümü eşit ağırlık (EA) puan türünden öğrenci almaktadır.
Sağlık yönetimi bölümü hangi fakülteye bağlıdır?
Sağlık yönetimi bölümü bazı üniversitede sağlık bilimleri fakültesinde bulunurken bazı üniversitelerde iktisadi ve idari bilimler fakültesi kapsamında yer almaktadır.