Sahnede kalp krizi vakaları neden artıyor? Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. İsmail Ateş uyardı
Sanatçı Volkan Konak'ın sahnede kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmesi, sahnede yaşanan ölümleri akıllara getirirken, yaşanan ani vakaların ardında yatan gerçekleri de gündeme taşıdı. Yoğun stres ve heyecana karşı uyaran Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. İsmail Ateş kalp krizini tetikleyen durumları anlattı.
Son dönemde sahnede yaşanan kalp krizi vakalarında belirgin bir artış gözlemleniyor. Dünyaca ünlü sanatçıların yanı sıra ülkemizde de bazı sanatçıların sahnede rahatsızlanarak kalp krizi sonucu hayatını kaybetmesi, bu ani vakaların ardında hangi nedenler yatıyor sorusunu akıllara getirdi.
Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. İsmail Ateş, sahnede yaşanan kalp krizlerinin sebeplerini ve alınması gereken önlemleri değerlendirdi.
Sahne stresi ve yorgunluk kalp krizi riskini tetikleyebilir
Doç. Dr. İsmail Ateş, sahnede kalp krizi riskini artıran başlıca faktörleri sıralayarak, öncelikle yoğun stres ve heyecan bu riskin en başında gelen nedenler arasında yer alıyor. Sahne performansları büyük bir fiziksel ve duygusal baskı oluşturur. Adrenalin seviyesinin yükselmesi, kalp atışını hızlandırarak ani kalp krizlerini tetikleyebilir. Bir diğer neden de uykusuzluk ve aşırı yorgunluk durumu olabilir. Turne programları, uzun süren provalar ve gece geç saatlere kadar süren konserler, uyku düzenini bozarak kalp sağlığını olumsuz etkileyebilir. Düzensiz ve sağlıksız beslenme kalbi yoran önemli faktörler arasında yer almaktadır. Kapalı ve yoğun ışık altındaki ortamlar da bu riski tetikleyebiliyor. Sahne ışıkları ve havasız konser alanları, sıvı kaybına ve oksijen eksikliğine neden olabilir. Bu durum kalbin daha fazla zorlanmasına yol açabilir” dedi.
Konser öncesi aşırı kafein veya enerji içecekleri tüketimine dikkat!
Konser öncesi özellikle enerji içeceklerine veya enerji veren takviyelere karşı dikkatli olunması gerektiğinin altını çizen Doç. Dr. İsmail Ateş, “Konser öncesi yetersiz sıvı alımı, aşırı kafein tüketimi, fast food gibi sağlıksız beslenme alışkanlıkları kalp damarlarını zorlayabilir. Ayrıca sahne performansı öncesi alınan enerji içecekleri, aşırı kafein, bazı ilaçlar veya yasadışı maddeler, kalp ritmini bozarak kriz riskini artırabilir” şeklinde konuştu.