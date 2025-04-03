Sahnede kalp krizi vakaları neden artıyor? Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. İsmail Ateş uyardı

Sahne stresi ve yorgunluk kalp krizi riskini tetikleyebilir

Doç. Dr. İsmail Ateş, sahnede kalp krizi riskini artıran başlıca faktörleri sıralayarak, öncelikle yoğun stres ve heyecan bu riskin en başında gelen nedenler arasında yer alıyor. Sahne performansları büyük bir fiziksel ve duygusal baskı oluşturur. Adrenalin seviyesinin yükselmesi, kalp atışını hızlandırarak ani kalp krizlerini tetikleyebilir. Bir diğer neden de uykusuzluk ve aşırı yorgunluk durumu olabilir. Turne programları, uzun süren provalar ve gece geç saatlere kadar süren konserler, uyku düzenini bozarak kalp sağlığını olumsuz etkileyebilir. Düzensiz ve sağlıksız beslenme kalbi yoran önemli faktörler arasında yer almaktadır. Kapalı ve yoğun ışık altındaki ortamlar da bu riski tetikleyebiliyor. Sahne ışıkları ve havasız konser alanları, sıvı kaybına ve oksijen eksikliğine neden olabilir. Bu durum kalbin daha fazla zorlanmasına yol açabilir” dedi.