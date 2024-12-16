ŞAKİR PAŞA AİLESİ konusu nedir, oyuncu kadrosu ve hikayesi

Dizinin hikayesi yıllar öncesinde dayanıyor; 1912 yılında başlayan sırlarla dolu Şakir Paşa ailesinin yaşamları ve ilişkilerine odaklanan dizi, oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor. Dizide Osmanlı'nın önemli bir paşa ailesinin bireyleri olan Halikarnas Balıkçısı Cevat Şakir Kabaağaçlı, modern resmin ustası Fahrelnisa Zeid, ilk Türk gravür sanatçısı Aliye Berger ve ilk Türk seramik sanatçısı Füreya Koral gibi isimlerin hayatlarından kesitler de yer alacak. Peki Şakir Paşa Ailesi ne anlatıyor, konusu nedir, gerçek hikaye mi? Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar oyuncuları kimler ve hangi karakterleri oynuyor?