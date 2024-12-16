ŞAKİR PAŞA AİLESİ konusu nedir, oyuncu kadrosu ve hikayesi
Now Tv yıl sonuna yaklaşırken yeni dizisi Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar ile izleyiciyle buluşturdu. İlk bölümü yayınlanan dizi şimdiden beğenileri kazandı. İşte Şakir Paşa Ailesi dizininin konusu, hikyâyesi ve oyuncu kadrosu…
Now Tv yıl sonuna yaklaşırken yeni bir diziyi daha yayın hayatına geçirdi. Daha önce Gaddar dahil birçok projede peş peşe final kararları alınırken, bir süredir set sürecinde olan ve kanalın iddialı olan yeni dizisi Şakir Paşa Ailesi: Skandallar ve Muciziler ilk bölümüyle karşımıza çıktı.
Bununla birlikte dizinin gerek oyuncu kadrosu, gerek hikayesi ve Şakir Paşa ailesinin kim olduğu gibi sorular da merak konusu oldu. İşte Now Tv’nin yeni dizisi hakkında merak ettiğiniz her şey!
Dizinin hikayesi yıllar öncesinde dayanıyor; 1912 yılında başlayan sırlarla dolu Şakir Paşa ailesinin yaşamları ve ilişkilerine odaklanan dizi, oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor. Dizide Osmanlı'nın önemli bir paşa ailesinin bireyleri olan Halikarnas Balıkçısı Cevat Şakir Kabaağaçlı, modern resmin ustası Fahrelnisa Zeid, ilk Türk gravür sanatçısı Aliye Berger ve ilk Türk seramik sanatçısı Füreya Koral gibi isimlerin hayatlarından kesitler de yer alacak. Peki Şakir Paşa Ailesi ne anlatıyor, konusu nedir, gerçek hikaye mi? Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar oyuncuları kimler ve hangi karakterleri oynuyor?