Salatalığın mucizevi faydaları! Uzmanlar öneriyor: Günde bir adet mutlaka tüketmelisiniz
Bir adet salatalık A vitamini, B1, B2, B3, B5, B6 vitamini, C vitamini, K vitamini ve E vitamini, folik asit, kalsiyum, demir, magnezyum, fosfor, potasyum ve çinko gibi vitamin ve mineral içerir. İçerdiği bu vitamin ve mineraller sayesinde birçok hastalığa iyi gelir. Bu nedenle uzmanlar günde bir adet salatalık tüketmenizi önerir. Peki, salatalığın faydaları nelerdir? Salatalık hangi hastalıklara iyi gelir? İşte detaylar…
Salatalığın faydaları nelerdir?
-Salatalık yorgunluğu giderir. Gece uyumadan önce tüketilen bir adet salatalık sayesinde sabah dinç bir şekilde uyanırsınız ve başınız ağrımadan uyanabilirsiniz.
-Salatalık sindirim sistemini destekler. Mide ve bağırsak rahatsızlığı yaşayan kişiler tarafından tüketilen salatalık hazımsızlık sorununun giderilmesine de yardımcı olabilir.
-Salatalığın yüzde 95’i sudur. Bu özelliği sayesinde vücuttaki toksinlerin kolaylıkla dışarı atılmasını sağlar.
-Salatalığın lif ve su miktarı fazladır. Bu nedenle günlük lif ve su ihtiyacımızı karşılamada yardımcı olur ve kabızlık oluşumunu önler.
-Salatalık kansere karşı mücadelede yardımcı olabilir. Özellikle meme kanseri, yumurtalık kanseri, rahim kanseri ve kolon kanseri gibi kanser türlerine yakalanma riskini azaltır.
- Kabuğunda A vitamini, içeriğinde ise bol miktarda B ve C vitamini barındırır. Bu da günlük alınması gereken vitamin değerini önemli ölçüde karşılar.