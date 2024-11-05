Salatalığın mucizevi faydaları! Uzmanlar öneriyor: Günde bir adet mutlaka tüketmelisiniz

Salatalığın faydaları nelerdir?

-Salatalık yorgunluğu giderir. Gece uyumadan önce tüketilen bir adet salatalık sayesinde sabah dinç bir şekilde uyanırsınız ve başınız ağrımadan uyanabilirsiniz.

-Salatalık sindirim sistemini destekler. Mide ve bağırsak rahatsızlığı yaşayan kişiler tarafından tüketilen salatalık hazımsızlık sorununun giderilmesine de yardımcı olabilir.