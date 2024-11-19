SALİM TAŞÇI ÖLDÜ MÜ? Salim Taşçı kimdir, kaç yaşında?

Gazeteci Salim Taşçı’nın son durumu merak konusu oldu. Hem kalemi hem de emlak sektöründe saygınlığıyla blinen Taşçı’nın kim olduğu vatandaşlar tarafından aratılıyor. Peki Salim Taşçı öldü mü, kimdir ve kaç yaşında?