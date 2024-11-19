SALİM TAŞÇI ÖLDÜ MÜ? Salim Taşçı kimdir, kaç yaşında?
Hem gazeteci hem emlakçı olan Salim Taşçı, ortaya koyduğu işleriyle yıllardır bilinir. Peki Salim Taşçı kimdir, kaç yaşında?
Gazeteci Salim Taşçı’nın son durumu merak konusu oldu. Hem kalemi hem de emlak sektöründe saygınlığıyla blinen Taşçı’nın kim olduğu vatandaşlar tarafından aratılıyor. Peki Salim Taşçı öldü mü, kimdir ve kaç yaşında?
Gazeteci ve emlak sektöründeki çalışmalarıyla tanınan Salim Taşçı, dün akşam saatlerinde 79 yaşında hayatını kaybetti. Taşçı'nın vefatının ardından, onun kim olduğu ve kariyeri vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı.
Peki Salim Taşçı kimdir, neden hayatını kaybetti, hasta mıydı, eşi, çocukları, kariyeri, mesleği gibi merak edilen soruların yanıtını ayrıntılarıyla haberimizde aktardık.
SALİM TAŞÇI KİMDİR
1945 yılında Yozgat’ın Sorgun ilçesinde dünyaya gelen Salim Taşçı, ortaöğrenimini Ankara’da tamamladı. Öğrencilik yıllarında gazeteciliğe adım atan Taşçı, Milliyet, Tercüman ve Adalet gazetelerinde yazılar yazdı. 1981 yılında Sancak gazetesini kurarak basın dünyasında kendi markasını oluşturdu.