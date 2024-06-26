Sanat tarihi bölümü nedir? İş alanları nelerdir?
Sanat tarihi; sanat eserlerinin, sanatçıların, eserlerin yapıldığı dönemlerin ikonografi ve teknik açıdan incelendiği bir bilim dalıdır. Peki, sanat tarihi bölümü kaç yıllıktır? Sanat tarihi bölümü hangi fakülteye bağlıdır? İş alanları nelerdir? İşte, sanat tarihi bölümüne dair detaylar…
Sanat tarihi nedir?
Sanat tarihi, sanatı ve mimariyi çeşitli tarihsel, jeopolitik ve kültürel bağlamlarda analiz eden bir bilim dalıdır.
Sanat tarihi bölümü öğrencileri, görsel analizin yanı sıra tarihi ve kültürel yorumlama konusunda da yetkin hale gelirler.
Sanat tarihi bölümü kaç yıllıktır?
Sanat tarihi bölümü, 4 yıllık bir lisans programıdır.
Sanat tarihi bölümü hangi fakülteye bağlıdır?
Sanat tarihi bölümü, edebiyat fakültesine bağlıdır.
Sanat tarihi bölümü hangi puan türü ile öğrenci alır?
Sanat tarihi bölümü, sözel puan türünden öğrenci alır.