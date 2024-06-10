Sarı mucize: Kantoron yağının faydaları nelerdir?

Kantoron yağı nasıl kullanılır?

Kantoron yağını ciltte oluşan yanık, tahriş ve yaraların üstüne döküp masaj yaparak uygulayabilirsiniz. Yağı ilk kez kullanmadan önce alerjik reaksiyon veya cilt hassasiyeti oluşturabilecek bir durum olup olmadığını kontrol etmelisiniz. Bunun için cildinizin küçük bir bölgesine uygulayabilir ve birkaç saat bekleyebilirsiniz.