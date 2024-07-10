Satın alma karar süreci nedir? Tüketici davranışını etkileyen faktörler!
Tüketici, ekonomik değeri olan ve bir satıcı tarafından satılan mal ve hizmetleri satın alma isteği ve satın alabilecek ekonomik gücü olan kişidir. Tüketici, bir ihtiyacı hissetmesinden ihtiyacı karşılayan tüketim eylemini gerçekleştirmesinden, satış sonrası değerlendirmeye kadar bir dizi karar vermektedir. Bu kararlar dizisine “satın alma karar süreci” denilmektedir.
Satın alma karar süreci
Satın alma karar süreci 5 aşamadan oluşur
1-) Bir ihtiyacın duyulması
2-) Alternatiflerin belirlenmesi
3-) Alternatiflerin değerlendirilmesi
4-) Satın alma kararının verilmesi
5-) Satın alma sonrası duygular
Tüketici davranışını etkileyen faktörler nelerdir?
Tüketici davranışını etkileyen faktörleri; psikolojik faktörler, sosyal faktörler, ekonomik faktörler, kişisel faktörler olarak sınıflandırabiliriz.
Tüketiciler nasıl karar verir?
Tüketicilerin satın alma durumu ile ilgili karar tipleri dört ana başlıkta incelenebilir.
1-) Yoğun çaba ile satın alma
Yoğun çaba ile satın alma tipi, problem çözme süreci olarak ortaya çıkar. Riskin yani fiziksel, finansal, zamansal riskin fazla olduğu durumlarda oluşur. Tüketici mümkün olduğunca fazla bilgi toplayarak alternatiflerin hepsini değerlendirerek satın alma kararı vermeye çalışır.