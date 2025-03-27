Satürn'ün halkaları kayboluyor: Bilim insanları açıklama yaptı

Açı farkı halkaları görünmez hale getiriyor

Satürn, Güneş etrafındaki yörüngesinde 26,73 derecelik bir eğime sahip. Dünya’nın eğimi ise 23,5 derece. Her iki gezegenin bu eğimlerle Güneş etrafında dönerken belirli bir hizaya gelmesi sonucu, Satürn’ün halkaları Dünya’ya neredeyse tam kenarından dönük hale geliyor. Bu da halkaların çırpı gibi ince bir çizgi olarak görünmesine neden oluyor.