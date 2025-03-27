Satürn'ün halkaları kayboluyor: Bilim insanları açıklama yaptı
Güneş Sistemi'nin en göz alıcı gezegenlerinden biri olan Satürn, bu hafta sonu alışılmış görüntüsünden çok farklı görünecek. Dünya ile hizalanması sonucu ünlü halkaları neredeyse görünmez hale gelecek. Bilim insanları, bu gökyüzü olayının geçici olduğunu ve birkaç ay içinde halkaların tekrar görüneceğini belirtiyor.
Satürn, bu hafta sonu gökyüzünde alışılmış ihtişamından uzak bir şekilde görülecek. Gezegenin halkaları, Dünya’dan bakıldığında neredeyse tamamen kaybolmuş gibi görünecek. Ancak bu olay kalıcı değil, sadece gezegenlerin konumuna bağlı optik bir yanılsama.
Açı farkı halkaları görünmez hale getiriyor
Satürn, Güneş etrafındaki yörüngesinde 26,73 derecelik bir eğime sahip. Dünya’nın eğimi ise 23,5 derece. Her iki gezegenin bu eğimlerle Güneş etrafında dönerken belirli bir hizaya gelmesi sonucu, Satürn’ün halkaları Dünya’ya neredeyse tam kenarından dönük hale geliyor. Bu da halkaların çırpı gibi ince bir çizgi olarak görünmesine neden oluyor.
Bilim i̇nsanlarından açıklama geldi
Michigan Eyalet Üniversitesi Abrams Planetaryumu Direktörü Dr. Shannon Schmoll, “Bu hizalanmalar sırasında Satürn’ün halkalarını neredeyse hiç göremeyiz çünkü o kadar incedirler ki, tam kenarından bakıldığında görünmez olurlar” dedi. Bu olay, daha önce 1980, 1995 ve 2009 yıllarında da gözlemlenmişti.
Çıplak gözle görmek mümkün olmayacak
Bu hafta sonu gökyüzüne bakanlar için Satürn alışılmadık bir görünüme sahip olacak. Çıplak gözle ya da düşük güçlü teleskoplarla halkaları görmek neredeyse imkânsız hale gelecek. Ancak güçlü teleskoplar kullanıldığında, halkalar sadece gezegenin ortasından geçen ince bir çizgi olarak seçilebilecek.