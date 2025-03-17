Savaş ekonomisini yönlendiriyor! İşte askeri ve silahlarıyla dünyanın en büyük orduları
Dünyada yaşanan çatışmalar, gerilimler ve savaşlar… Sonucu belirlemede büyük bir askeri güce sahip olmak ülkeler açısından hayati önem taşıyor. Uluslar etkili bir güce sahip olmak için "hizmet etmeye uygun" nüfuslarından ve vatandaşlarından yararlanmak zorunda. Bazı ülkeler ordu kurma konusunda belirgin bir avantaja sahiptir, sadece bu değil, aynı zamanda askeri operasyonlar yapabilecek genç bir nüfusa sahip oldukları için genel olarak ekonomik bir avantaja da sahiptirler. Global Firepower'ın 2025 Askeri Güç sıralamasını yayınladı. İşte savaş ekonomisini yönlendiren, asker varlıığı ve silahlar
Global Firepower, 145 ülkeyi askeri güç, finansal durum, lojistik kapasite ve coğrafya gibi kategorilerde 60'tan fazla ölçütün bir bileşimi olan güç endekslerine göre sıraladı.
Veriler ülkelerin aktif askeri personeli, yedekleri, yarı askeri kuvvetleri ve toplam askeri personel ile her ülkenin genel güç puanı ve savunma bütçesi hakkında kritik bilgiler veriyor.
Bu büyük hizmete hazır nüfusa sahip ülkelerin birçoğunun aynı zamanda büyük daimi orduları da vardır.