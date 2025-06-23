Savaş endişeleri artıyor, dünya panikte! Peki dünyanın en güvenli ülkesi hangisi?

Kurum kendisini, “barışa odaklanmayı insan refahı ve ilerlemesi için olumlu, ulaşılabilir ve somut bir ölçüt haline getirmeyi amaçlayan bağımsız, tarafsız ve kâr amacı gütmeyen bir kuruluş” olarak tanımlıyor.

Tahmin edileceği üzere listenin zirvesinde İzlanda yer alıyor. İngiltere bu sıralamada İzlanda’nın tam 33 sıra gerisinde kalıyor. Avrupa ülkeleri, listenin üst sıralarını büyük ölçüde domine etmiş durumda.