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  4. Seçim günü Türkiye'de hava durumu nasıl olacak?

Seçim günü Türkiye'de hava durumu nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, 31 Mart Pazar günü ülke genelinde yağış beklenmiyor. Günün parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile Batı Karadeniz'de pus ve yer yer sis bekleniyor. Güneybatı kesimlerde yer yer toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. İşte bölge bölge 31 Mart hava durumu...

Seçim günü Türkiye'de hava durumu nasıl olacak? - Sayfa 1

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Edirne °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

İstanbul °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve yer yer sisli

Kırklareli °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

Kocaeli °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve yer yer sisli

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Seçim günü Türkiye'de hava durumu nasıl olacak? - Sayfa 2

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneyinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

Denizli °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

İzmir °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

Manisa °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

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Seçim günü Türkiye'de hava durumu nasıl olacak? - Sayfa 3

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin batısında toz taşınımı bekleniyor.

Adana °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

Antalya °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

Hatay °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

Mersin°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

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Seçim günü Türkiye'de hava durumu nasıl olacak? - Sayfa 4

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Ankara °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

Eskişehir °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

Kayseri °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

Konya °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

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