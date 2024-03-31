Seçim günü Türkiye'de hava durumu nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, 31 Mart Pazar günü ülke genelinde yağış beklenmiyor. Günün parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile Batı Karadeniz'de pus ve yer yer sis bekleniyor. Güneybatı kesimlerde yer yer toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. İşte bölge bölge 31 Mart hava durumu...
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Edirne °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
İstanbul °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve yer yer sisli
Kırklareli °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
Kocaeli °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve yer yer sisli
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneyinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.
Denizli °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
İzmir °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
Manisa °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin batısında toz taşınımı bekleniyor.
Adana °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
Antalya °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
Hatay °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
Mersin°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Ankara °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
Eskişehir °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
Kayseri °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
Konya °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu