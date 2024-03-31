Seçim günü Türkiye'de hava durumu nasıl olacak?

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Edirne °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

İstanbul °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve yer yer sisli

Kırklareli °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

Kocaeli °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve yer yer sisli