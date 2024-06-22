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  4. Selenyum nedir? Selenyum içeren besinler nelerdir?

Selenyum nedir? Selenyum içeren besinler nelerdir?

Selenyum, toprakta bulunan bir mineraldir. Vücudun kendi başına üretemediği selenyumun, dışarıdan besin yoluyla alınması gerekir. Peki, selenyum içeren besinler nelerdir? Selenyumun faydaları nelerdir? Selenyum her gün kullanılır mı? İşte detaylar…

Selenyum nedir? Selenyum içeren besinler nelerdir? - Sayfa 1

Selenyum içeren besinler nelerdir?

Ispanak, yeşil bezelye, brokoli, mantar ve patates

Hindi, biftek, tavuk, balık

Kuru fasulye, mercimek, esmer pirinç, chia tohumu

Yoğurt ve süzme peynir gibi süt ürünleri

Brezilya fındığı, kaju fıstığı, ayçiçeği çekirdeği ve fındık

Yumurta

Tahıllar

Muz

Tam buğday ekmeği ve yulaf ezmesi

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Selenyum nedir? Selenyum içeren besinler nelerdir? - Sayfa 2

Selenyumun faydaları nelerdir?

Güçlü bir antioksidan etkisi vardır

Bağışıklık sistemini destekler

Saç ve tırnak gelişiminde önemli bir mineraldir.

Tiroid sağlığını destekler

Kanser riskini azaltır

Kadınlarda rahim ağzı kanseri riskini azaltır

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Selenyum nedir? Selenyum içeren besinler nelerdir? - Sayfa 3

Kalp hastalıklarına karşı koruyabilir

Zihinsel gerilemeyi önler

Yaşlanmayı geciktirir, hücrelerin genç kalmasını sağlar.

Saç ve tırnak gelişiminde önemli bir mineraldir

Üreme sağlığını destekler

Astım semptomlarını azaltır

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Selenyum nedir? Selenyum içeren besinler nelerdir? - Sayfa 4

Selenyum eksikliğinin belirtileri nelerdir?

Bağışıklık sisteminin zayıflaması

Kas güçsüzlüğü

Yorgunluk

Zihin bulanıklığı

Saç dökülmesi

Kolesterol yüksekliği

Tırnak yataklarında beyazlama

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