Selenyum nedir? Selenyum içeren besinler nelerdir?
Selenyum, toprakta bulunan bir mineraldir. Vücudun kendi başına üretemediği selenyumun, dışarıdan besin yoluyla alınması gerekir. Peki, selenyum içeren besinler nelerdir? Selenyumun faydaları nelerdir? Selenyum her gün kullanılır mı? İşte detaylar…
Selenyum içeren besinler nelerdir?
Ispanak, yeşil bezelye, brokoli, mantar ve patates
Hindi, biftek, tavuk, balık
Kuru fasulye, mercimek, esmer pirinç, chia tohumu
Yoğurt ve süzme peynir gibi süt ürünleri
Brezilya fındığı, kaju fıstığı, ayçiçeği çekirdeği ve fındık
Yumurta
Tahıllar
Muz
Tam buğday ekmeği ve yulaf ezmesi
Selenyumun faydaları nelerdir?
Güçlü bir antioksidan etkisi vardır
Bağışıklık sistemini destekler
Saç ve tırnak gelişiminde önemli bir mineraldir.
Tiroid sağlığını destekler
Kanser riskini azaltır
Kadınlarda rahim ağzı kanseri riskini azaltır
Kalp hastalıklarına karşı koruyabilir
Zihinsel gerilemeyi önler
Yaşlanmayı geciktirir, hücrelerin genç kalmasını sağlar.
Saç ve tırnak gelişiminde önemli bir mineraldir
Üreme sağlığını destekler
Astım semptomlarını azaltır
Selenyum eksikliğinin belirtileri nelerdir?
Bağışıklık sisteminin zayıflaması
Kas güçsüzlüğü
Yorgunluk
Zihin bulanıklığı
Saç dökülmesi
Kolesterol yüksekliği
Tırnak yataklarında beyazlama