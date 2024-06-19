Semizotunun faydaları nelerdir? Semizotu kilo verdirir mi?
Semizotu, çiğ ya da pişmiş olarak tüketilebilen; A, B ve C vitamini, magnezyum, potasyum, manganez, demir ve kalsiyum gibi vitamin ve mineraller bakımından zengin olan ve sağlığa faydaları saymakla bitmeyen bir sebzedir. Peki, semizotunun sağlığa faydaları nedir? Semizotu kilo verdirir mi? İşte detaylar…
Semizotunun sağlığa faydaları
Bağışıklığı güçlendirir
Semizotu, içerisinde bulunan retinol ve ascorbik asit sebebiyle hastalık meydana getiren serbest radikalleri indirger. Bağışıklığı güçlendirerek ve hastalıklara karşı tam bir kalkan duvarı oluşturur.
Göz sağlığını korur
Semizotu, A vitamini gibi önemli bir vitamin içerir. A vitamini, göz sağlığı ve normal görme yetisi üzerinde faydalı etkileri olan bir vitamindir. Ayrıca içerisinde bulunan retinolün etkisiyle de semizotu, göz hücrelerini güçlendirerek göze iyi gelir.
Kalp sağlığını destekler
Semizotu içerisinde bulunan yoğun antioksidan içeriği sebebiyle damar içinde bulunan yağları düşürür ve yüksek kolesterole iyi gelerek kalp sağlığını korur.
Mideyi rahatlatır
Semizotu içerdiği B grubu vitamini nedeniyle, mide rahatsızlığına iyi gelir. Mideyi rahatlatarak rahat çalışmasını sağlar.