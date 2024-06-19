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  4. Semizotunun faydaları nelerdir? Semizotu kilo verdirir mi?

Semizotunun faydaları nelerdir? Semizotu kilo verdirir mi?

Semizotu, çiğ ya da pişmiş olarak tüketilebilen; A, B ve C vitamini, magnezyum, potasyum, manganez, demir ve kalsiyum gibi vitamin ve mineraller bakımından zengin olan ve sağlığa faydaları saymakla bitmeyen bir sebzedir. Peki, semizotunun sağlığa faydaları nedir? Semizotu kilo verdirir mi? İşte detaylar…

Semizotunun faydaları nelerdir? Semizotu kilo verdirir mi? - Sayfa 1

Semizotunun sağlığa faydaları

Bağışıklığı güçlendirir

Semizotu, içerisinde bulunan retinol ve ascorbik asit sebebiyle hastalık meydana getiren serbest radikalleri indirger. Bağışıklığı güçlendirerek ve hastalıklara karşı tam bir kalkan duvarı oluşturur.

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Semizotunun faydaları nelerdir? Semizotu kilo verdirir mi? - Sayfa 2

Göz sağlığını korur

Semizotu, A vitamini gibi önemli bir vitamin içerir. A vitamini, göz sağlığı ve normal görme yetisi üzerinde faydalı etkileri olan bir vitamindir. Ayrıca  içerisinde bulunan retinolün etkisiyle de semizotu, göz hücrelerini güçlendirerek göze iyi gelir.

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Semizotunun faydaları nelerdir? Semizotu kilo verdirir mi? - Sayfa 3

Kalp sağlığını destekler

Semizotu içerisinde bulunan yoğun antioksidan içeriği sebebiyle damar içinde bulunan yağları düşürür ve yüksek kolesterole iyi gelerek kalp sağlığını korur.

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Semizotunun faydaları nelerdir? Semizotu kilo verdirir mi? - Sayfa 4

Mideyi rahatlatır

Semizotu içerdiği B grubu vitamini nedeniyle, mide rahatsızlığına iyi gelir. Mideyi rahatlatarak rahat çalışmasını sağlar.

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