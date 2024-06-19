Semizotunun faydaları nelerdir? Semizotu kilo verdirir mi?

Göz sağlığını korur

Semizotu, A vitamini gibi önemli bir vitamin içerir. A vitamini, göz sağlığı ve normal görme yetisi üzerinde faydalı etkileri olan bir vitamindir. Ayrıca içerisinde bulunan retinolün etkisiyle de semizotu, göz hücrelerini güçlendirerek göze iyi gelir.