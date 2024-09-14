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  4. Septum deviasyonu (burun iç eğriliği) nedir? Septum deviasyonu için hangi doktor gidilmelidir?

Septum deviasyonu (burun iç eğriliği) nedir? Septum deviasyonu için hangi doktor gidilmelidir?

Septum deviasyonu, burun kıkırdak eğriliği ya da burun kemiği eğriliğidir. Burun kemiği eğriliği genellikle doğuştan gelir ancak burun travmaları veya cerrahi müdahaleler sonucu oluşabilir. Peki, septum deviasyonunun belirtileri nelerdir? Septum deviasyonu nasıl tedavi edilir? Septum deviasyonu için hangi doktora gidilmelidir? İşte, septum deviasyonuna dair detaylar...

Septum deviasyonu (burun iç eğriliği) nedir? Septum deviasyonu için hangi doktor gidilmelidir? - Sayfa 1

Septum deviasyonu nedir?

Burundaki kemik ve kıkırdak yapının doğru yerleşmemesi ya da eğriliği sebebiyle nefes alıp vermenin zorlaşması, hatta bazı durumlarda burun deliklerinin tamamen kapanmasıyla nefes alamama durumuna "septum deviasyonu" adı verilir.

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Septum deviasyonu (burun iç eğriliği) nedir? Septum deviasyonu için hangi doktor gidilmelidir? - Sayfa 2

Septum deviasyonu nedenleri

Doğumda var olan septum deviasyonu

Burun ve yüz travmaları

Gelişim sürecine bağlı faktörler

İleri yaş

Enfeksiyon septum deviasyonunun nedenlerindendir.

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Septum deviasyonu (burun iç eğriliği) nedir? Septum deviasyonu için hangi doktor gidilmelidir? - Sayfa 3

Septum deviasyonu belirtileri

Tek veya çift yanlı burun tıkanıklığı

Burunda akıntılı ve tıkalı hal, çoğunlukla tek yanlı

Sinüzit

Yüzde ve başta ağrı

Geniz akıntısı

Bebeklerde ve küçük çocuklarda uykuda sesli solunum

Kulakta sıvı birikmesi septum deviasyonunun belirtilerindendir.

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Septum deviasyonu (burun iç eğriliği) nedir? Septum deviasyonu için hangi doktor gidilmelidir? - Sayfa 4

Septum deviasyonu nasıl teşhis edilir?

Doktor hasta hakkında bilgi toplayıp, fiziksel muayene gerçekleştirecektir. Fizik muayene bir nazal spekulum, otoskop, veya nazal endoskopi içermektedir. Bazı hastalarda bilgisayarlı tomografi çekilebilir.

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