Septum deviasyonu (burun iç eğriliği) nedir? Septum deviasyonu için hangi doktor gidilmelidir?

Septum deviasyonu nedir?

Burundaki kemik ve kıkırdak yapının doğru yerleşmemesi ya da eğriliği sebebiyle nefes alıp vermenin zorlaşması, hatta bazı durumlarda burun deliklerinin tamamen kapanmasıyla nefes alamama durumuna "septum deviasyonu" adı verilir.