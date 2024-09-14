Septum deviasyonu (burun iç eğriliği) nedir? Septum deviasyonu için hangi doktor gidilmelidir?
Septum deviasyonu, burun kıkırdak eğriliği ya da burun kemiği eğriliğidir. Burun kemiği eğriliği genellikle doğuştan gelir ancak burun travmaları veya cerrahi müdahaleler sonucu oluşabilir. Peki, septum deviasyonunun belirtileri nelerdir? Septum deviasyonu nasıl tedavi edilir? Septum deviasyonu için hangi doktora gidilmelidir? İşte, septum deviasyonuna dair detaylar...
Septum deviasyonu nedir?
Burundaki kemik ve kıkırdak yapının doğru yerleşmemesi ya da eğriliği sebebiyle nefes alıp vermenin zorlaşması, hatta bazı durumlarda burun deliklerinin tamamen kapanmasıyla nefes alamama durumuna "septum deviasyonu" adı verilir.
Septum deviasyonu nedenleri
Doğumda var olan septum deviasyonu
Burun ve yüz travmaları
Gelişim sürecine bağlı faktörler
İleri yaş
Enfeksiyon septum deviasyonunun nedenlerindendir.
Septum deviasyonu belirtileri
Tek veya çift yanlı burun tıkanıklığı
Burunda akıntılı ve tıkalı hal, çoğunlukla tek yanlı
Sinüzit
Yüzde ve başta ağrı
Geniz akıntısı
Bebeklerde ve küçük çocuklarda uykuda sesli solunum
Kulakta sıvı birikmesi septum deviasyonunun belirtilerindendir.
Septum deviasyonu nasıl teşhis edilir?
Doktor hasta hakkında bilgi toplayıp, fiziksel muayene gerçekleştirecektir. Fizik muayene bir nazal spekulum, otoskop, veya nazal endoskopi içermektedir. Bazı hastalarda bilgisayarlı tomografi çekilebilir.