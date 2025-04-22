Show TV’nin sevilen dizisinden final kararı! İddialı başladı ama ikinci sezonu bile göremeyebilir

Öte yandan yine başlangıcı iyi yapan “Annem Ankara” dizisi de final yapan bir diğer dizi. Bu da yetmez gibi üzerine bir de “Piyasa” dizisinin final kararının ardından artık televizyon dizilerine ilginin azaldığını kesin bir gözle gördük. Ancak şimdi sırada Show TV’nin sevilen dizisi var.