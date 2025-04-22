Show TV’nin sevilen dizisinden final kararı! İddialı başladı ama ikinci sezonu bile göremeyebilir
İddialı oyuncu kadrosuyla uzun süre ekranda kalacağı tahmin edilen sevilen dizi için beklenmedik final kararı geldi. Özellikle son bölümlerde reytinglerin peş peşe düşmesiyle yapım şirketi düğmeye bastı. Show TV’nin sevilen dizisi ikinci sezonu göremeden bitebilir.
Son dönemde televizyon dizilerinin birer birer final kararı alması dikkatlerden kaçmıyor. Hikaye ve senaryosu bile iyi olsa artık izleyicilerin TV dizilerinin aksine daha çok dijital platformları takip ettiği görülüyor.
Elbette bu durum, milyonlarca lira harcanan yerli dizi sektöründe olumsuzlukları da beraberinde getiriyor. Neredeyse her yıl onlarca dizi izleyici ile buluşurken, henüz bir yılını bile tamamlamadan final kararı aldığını görüyoruz.
2024-2025 sezon sonuna yaklaşırken dizilerin kaderi de belli olmaya başladı. Reytingleri idare eden diziler sezon finali yaparak devam etmeye kararlıyken, bazı diziler için ise final kararı çıktı ve gelecek sezon itibariyle ekranlarar çıkmayacakları açıklandı. Örneğin birkaç bölüm ekranlara gelen ATV’nin “Başka Bir Gün” dizisi final yaparak herkesi şaşkına uğratmıştı.