Sibirya'da 37 bin yıllık kedi mumyası bulundu: Aslan yavrularına benzerliği dikkat çekti
Sibirya'da buzların içinde onbinlerce yıllık kedi yavrusu kalıntısı bulundu. Dondurucu soğuk sayesinde korunan 37 bin yıllık "Kılıç Dişli" kedinin, günümüzün aslan yavrularına benzerliği dikkat çekti.
Buzun içinde geçirdiği onbinlerce yılın ardından bile kedi yavrusunun tüyleri ve bıyıkları, günümüze kadar bozulmadan gelebilmiş.
"Kılıç Dişli kedi" türüne ait geçmişte fosiller ve kemikler bulunsa da, mumyalaşmış kalıntının arkeoloji tarihinde bir ilk olduğu belirtiliyor.
Kalın boynu ve geniş patileriyle günümüz kedilerinden çok aslana benzerlik gösteren Kılıç Dişli Kedilerin soyu onbinlerce yıl önce tükenmişti.