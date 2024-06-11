Sıcak havadan korunma yolları nelerdir?

Cildinizi su ile serinletin

Isı, deri yoluyla dışarı çıkar. Cildi ne kadar soğutursanız o kadar iyidir. Sıcak havalarda cildinizi serinletmek için çeşitli yöntemler vardır. O an için duş alma imkanınız yoksa, el bilekleri ve ayak bileklerinize sprey şişe ile su sıkın. El bilekleri ve ayak bileklerinde kan damarlarının cilde yakın olduğu çok sayıda nabız noktası vardır. Bu nedenle daha hızlı serinlersiniz. Ayrıca, ıslak bir havluyu ensenize koyabilir ya da yüzünüze soğuk su dökebilirsiniz. Bu yöntemlerde serinlemenize yardımcı olacaktır.