Sıcak havadan korunma yolları nelerdir?
Haziran ayının gelmesi ile birlikte hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Güneşin insan sağlığına birçok faydası olsa da aşırı sıcak havalar yaşlıları, hamileleri, kronik sağlık sorunları olanları, çocukları ve hayvanları etkileyerek istenmeyen durumlara yol açabiliyor. Peki, sıcaktan korunmak için ne neler yapmalıyız? İşte sıcak havalardan korunmak için bazı ipuçları...
10.00 ila 16.30 arası dışarı çıkmayın
Sıcak havada, 10.00 ila 16.30 saatleri arasında dışarı çıkmamak en iyisidir. Ancak bazen bu mümkün olmayabilir. Dışarı çıkmanız gerektiğinde ve doğrudan güneş ışığına maruz kaldığınızda; güneş kremi sürün ve mutlaka bir şapka ve güneş gözlüğü takın. Sıcak çarpması yaşamamak için gölgeli bir alanda düzenli molalar vermeyi unutmayın. Açık renkli, bol giysiler giyin ve çok sıcak havalarda dışarı çıkmanız gerekirken yanınıza şemsiye alın.
Cildinizi su ile serinletin
Isı, deri yoluyla dışarı çıkar. Cildi ne kadar soğutursanız o kadar iyidir. Sıcak havalarda cildinizi serinletmek için çeşitli yöntemler vardır. O an için duş alma imkanınız yoksa, el bilekleri ve ayak bileklerinize sprey şişe ile su sıkın. El bilekleri ve ayak bileklerinde kan damarlarının cilde yakın olduğu çok sayıda nabız noktası vardır. Bu nedenle daha hızlı serinlersiniz. Ayrıca, ıslak bir havluyu ensenize koyabilir ya da yüzünüze soğuk su dökebilirsiniz. Bu yöntemlerde serinlemenize yardımcı olacaktır.
Kafeinden uzak durun, bol su için
Sıcak havalarda kafeinden kaçınmalı ve bol su içmelisiniz. Gün boyunca terledikçe, kaybettiğiniz sıvıların dehidrasyonu önlemek için yerine konması gerekir. Dehidrasyon belirtileri arasında ağız kuruluğu, baş dönmesi veya kafa karışıklığı ve baş ağrısı bulunur. Tedavi edilmezse, dehidrasyon sıcak çarpmasına neden olabilir. Bu nedenle bol miktarda su içilmelidir.
Hafif ve dengeli beslenin
Hava sıcak olduğunda, hafif, dengeli beslenmeliyiz. Çilek, salatalık, kereviz ve marul gibi su içeriği yüksek besinlerde yaz havasında susuz kalmamanıza ve serin kalmanıza yardımcı olacaktır.