Sıcak havalar geldi, sivrisinek kâbusu başladı: Sahil hattına yayıldı, ısırdığında ne yapmalı?

GÜNÜN HER SAATİ DİKKAT!

Asya kaplanı günün her saati aktif. İstediği zaman sizi hedef alabiliyor. İnsanlar kendi evlerinde, bahçelerinde daha dikkatli olmalılar ve içi su dolabilecek her şeyi iki günde bir boşaltıp yenilemeli ya da ortadan kaldırmalı.”