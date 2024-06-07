Sıcak havalar geldi, sivrisinek kâbusu başladı: Sahil hattına yayıldı, ısırdığında ne yapmalı?
Yaz ayları geldi, sivrisinek kâbusu başladı.Hastalık yayan sivrisinekleri çevrenizden nasıl uzak tutacağınızı ya da sivrisinek tarafından ısırıldığınızda ne yapmanız gerektiğini biliyor musunuz?
Havaların ısınmasıyla birlikte sivrisinek kâbusu da başladı. Sivrisinek ısırıkları sıklıkla kaşıntı ve şişlik gibi basit semptomlara neden olsa da bazen ölümcül sonuçlara da neden olabiliyor.
Geçtiğimiz yıl Yunanistan’da 20 kişiyi öldüren Batı Nil Virüsü’nün sivrisinek kaynaklı bir hastalık olduğuna dikkat çeken Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Zooloji Anabilim Dalı’ndan Prof. Dr. Mustafa Akıner, Türkiye’deki 65 sivrisinek türünden Anopheles, Culex, Aedes grubu türlerin hastalık yayma riski barındırdığı uyarısında bulundu.
"SARP SINIR KAPISI'NDAN ANTALYA'YA KADAR TÜM SAHİL HATTINA YAYILMIŞ DURUMDA"
Milliyet'e konuşan Akıner, istilacı bir tür olan Asya kaplan sivrisineğinin (Aedes albopictus) yayılımının çok arttığını belirtip şunları söyledi:
“Sarp Sınır Kapısı’ndan Antalya’ya kadar tüm sahil hattına yayılmış durumda. Hastalıklara karşı sivrisinekle doğru yönetmelerle mücadele etmeliyiz.
GÜNÜN HER SAATİ DİKKAT!
Asya kaplanı günün her saati aktif. İstediği zaman sizi hedef alabiliyor. İnsanlar kendi evlerinde, bahçelerinde daha dikkatli olmalılar ve içi su dolabilecek her şeyi iki günde bir boşaltıp yenilemeli ya da ortadan kaldırmalı.”