Sıcak havalara dikkat! Hipotermi belirtileri nelerdir?

Hipotermi nedir?

Hipotermi, yüksek sıcaklıklarda vücut ısısının normal seviyenin altına düştüğü ve bu nedenle metabolizmanın yavaşladığı bir durumdur. Hipotermi acil tedavi gerektiren bir durumdur. Tedavi edilmeyen hiportermi beyninize, kalbinize, böbreklerinize ve kaslarınıza hızla zarar verebilir.