Sıcak havalara dikkat! Hipotermi belirtileri nelerdir?
Hiportermi (sıcak çarpması), yüksek sıcaklıklara uzun süre maruz kalmanın veya fiziksel eforun bir sonucu olarak vücudunuzun aşırı ısınmasının neden olduğu bir durumdur. Hiportermi vücut sıcaklığınız 40 derece veya üzerine çıkarsa meydana gelir ve acil tedavi gerektirir. Peki, hiporterminin belirtileri nelerdir? İşte detaylar...
Hipotermi nedir?
Hipotermi, yüksek sıcaklıklarda vücut ısısının normal seviyenin altına düştüğü ve bu nedenle metabolizmanın yavaşladığı bir durumdur. Hipotermi acil tedavi gerektiren bir durumdur. Tedavi edilmeyen hiportermi beyninize, kalbinize, böbreklerinize ve kaslarınıza hızla zarar verebilir.
Hipotermi belirtileri nelerdir?
Yüksek vücut ısısı
Değişen zihinsel durum veya davranış (karışıklık, ajitasyon, geveleyerek konuşma, sinirlilik, nöbetler ve koma sıcak çarpmasından kaynaklanabilir)
Terlemede değişiklik. Sıcak havanın neden olduğu sıcak çarpmasında, cildiniz dokunulduğunda sıcak ve kuru hissedilir
Mide bulantısı ve kusma
Ciltte kızarma
Hızlı nefes alma
Kalp atış hızı (nabzınız önemli ölçüde artabilir çünkü ısı stresi vücudunuzu serinletmek için kalbinize oldukça fazla bir yük bindirir)
Baş ağrısı
Hipoterminin nedenleri nelerdir?
Sıcak bir ortama maruz kalma
Efor gerektirmeyen bir hiportermi türünde, sıcak bir ortamda bulunmak çekirdek vücut ısısının yükselmesine neden olur. Bu tür sıcak çarpması tipik olarak, özellikle uzun süreler boyunca sıcak, nemli havaya maruz kaldıktan sonra ortaya çıkar.
Yorucu bir aktivite yapmak
Eforlu hipotermi, sıcak havalarda yoğun fiziksel aktivitenin neden olduğu çekirdek vücut sıcaklığındaki artıştan kaynaklanır. Sıcak havalarda egzersiz yapan veya çalışan herkes aşırı sıcak çarpmasına maruz kalabilir.