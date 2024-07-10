Şifa deposu: Şeftalinin faydaları nelerdir?

Sindirim sistemini destekler

Şeftali hem çözünür hem de çözünmez lif içerir. Çözünür lif, kan şekerini stabilize etmeye yardımcı olur ve kolesterol seviyelerini kontrol altında tutar. Çözünmeyen lif ise sindirime yardımcı olur ve kabızlığı önler. Şeftalinin kabuğunu yemek, lif alımınızı en üst düzeye çıkarabilir.