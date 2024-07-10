Şifa deposu: Şeftalinin faydaları nelerdir?
Gülgiller ailesinden, hoş kokusu, sulu ve çekirdekli yapısı ile şeftalinin sağlığa olan faydaları saymakla bitmiyor. Şeftali, insan vücudundaki bağ dokusunun inşası için gerekli olan bir antioksidan ve C vitamini kaynağı bir yaz meyvesi. Peki, şeftalinin faydaları neler? İşte şeftalinin faydaları…
Kilo vermeye yardımcı olur
Şeftalinin %85'inden fazlası sudan oluşmaktadır. Ayrıca, lif oranı yüksek bir gıda olduğundan doyurucu olmaktadır. Bu durum tok hissetmeye neden olduğundan acıkma süresini geciktirerek kilo vermeye yardımcı olur.
Sindirim sistemini destekler
Şeftali hem çözünür hem de çözünmez lif içerir. Çözünür lif, kan şekerini stabilize etmeye yardımcı olur ve kolesterol seviyelerini kontrol altında tutar. Çözünmeyen lif ise sindirime yardımcı olur ve kabızlığı önler. Şeftalinin kabuğunu yemek, lif alımınızı en üst düzeye çıkarabilir.
Bağışıklık sistemini güçlendirir
Şeftali; C vitamini, polifenoller ve karotenoidler dahil olmak üzere tüm antioksidanları içerir. Antioksidanlar, hücrede oluşan hasarlarla savaşarak, yaşlanmaya ve kansere karşı koruyucu olabilmektedir. Haftada en az iki porsiyon şeftali tüketmek menopoz sonrası kadınları, meme kanseri türlerinden koruyabilmektedir. Ayrıca şeftali çekirdeklerinden elde edilen özlerin vücudun alerjik tepkisini azaltarak, bağışıklık sistemine çeşitli şekillerde fayda sağlamaktadır.
Kolestrolü dengeler
Şeftali, yüksek kolesterolü dengelemeye, diyabet ve kalp hastalığına yol açan sorunları kontrol etmeye yardımcı olabilir. Bunun temel nedeni şeftalinin düşük yoğunluklu lipoprotein veya LDL kolesterolün oksitlenmesini önleyen fenolik bileşikler içermesidir.