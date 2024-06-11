Şifa kaynağı! Keten tohumunun faydaları nelerdir?

Keten tohumu ne sıklıkla tüketilir?

Keten tohumlarını her gün tüketmek istiyorsanız, önerilen miktarı aşmamaya dikkat ederek yavaşça başlamalı ve vücudunuzun nasıl tepki verdiğini gözlemlemelisiniz. Çünkü, keten tohumları yüksek miktarda lif içerdiğinden dolayı aşırı tüketimi sindirim sorunlarına sebep olabilir.

Keten tohumu genellikle öğütülerek veya bütün olarak tüketilir. Bütün halde tüketmek isterseniz, öncelikle keten tohumlarını yıkayarak temizlemeniz önemlidir. Ardından, meyve suyuyla karıştırabilir veya yoğurt gibi yiyeceklerin üzerine serpebilirsiniz. Keten tohumunu öğütürseniz, daha kolay sindirilebilir ve besin maddeleri daha iyi emilir. Öğütülmüş keten tohumunu smoothie'lere veya ekmek yapımında kullanabilirsiniz.