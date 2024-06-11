Şifa kaynağı! Keten tohumunun faydaları nelerdir?
Keten bitkisinin tohumları olan keten tohumu, sağlık açısından birçok fayda sağlayan diyet lifleri, omega-3 yağ asitleri, bitkisel protein, antioksidanlar, mineral ve vitaminler içeren faydalı ve besleyici bir bitkidir. Peki, keten tohumunun faydaları nelerdir? İşte detaylar...
Keten tohumları, alfa-linolenik asit adı verilen bir tür omega-3 yağ asidi bakımından zengindir. Omega-3 yağ asitleri, kalp sağlığını destekler, kan basıncını düzenleyebilir, iltihaplanmayı azaltabilir ve beyin fonksiyonunu geliştirir.
Keten tohumlarının içerdiği bileşikler, vücuttaki iltihaplanmayı azaltıcı etkilere sahip olabilir. Bu, kronik iltihaplı hastalıkların riskini azaltmaya yardımcı olabilir.
Keten tohumları, çözünür ve çözünmez lifler açısından zengindir. Lifler sindirim sistemini destekler, kabızlığı önler, sindirimi düzenler ve tokluk hissi sağlar.
Lif içeriği, keten tohumlarının kan şekerini dengede tutmaya yardımcı olabileceği anlamına gelir. Özellikle tip 2 diyabetli bireyler için faydalıdır.
Keten tohumları, bitkisel lignanlar içerir. Bu lignanlar, meme kanseri riskini azaltmaya yardımcı olur.
Keten tohumlarındaki yağlar, saç ve cilt sağlığını destekleyebilir. Özellikle ciltteki iltihaplanmayı azaltabilir ve cildin nem dengesini destekleyebilir.
Keten tohumu ne sıklıkla tüketilir?
Keten tohumlarını her gün tüketmek istiyorsanız, önerilen miktarı aşmamaya dikkat ederek yavaşça başlamalı ve vücudunuzun nasıl tepki verdiğini gözlemlemelisiniz. Çünkü, keten tohumları yüksek miktarda lif içerdiğinden dolayı aşırı tüketimi sindirim sorunlarına sebep olabilir.
Keten tohumu genellikle öğütülerek veya bütün olarak tüketilir. Bütün halde tüketmek isterseniz, öncelikle keten tohumlarını yıkayarak temizlemeniz önemlidir. Ardından, meyve suyuyla karıştırabilir veya yoğurt gibi yiyeceklerin üzerine serpebilirsiniz. Keten tohumunu öğütürseniz, daha kolay sindirilebilir ve besin maddeleri daha iyi emilir. Öğütülmüş keten tohumunu smoothie'lere veya ekmek yapımında kullanabilirsiniz.