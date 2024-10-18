  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Yaşam
  4. Şifasını duyan akın ediyor ; Egzamaya iyi geliyor

Şifasını duyan akın ediyor ; Egzamaya iyi geliyor

Merkezi İstanbul Esenyurt’ta bulunan kaplıca suyu egzama gibi cilt hastalıklarını tedavi ediyor

Şifasını duyan akın ediyor ; Egzamaya iyi geliyor - Sayfa 1

Termal suların insan sağlığı üzerindeki etki ve faydaları biliniyor. Havaların soğumasıyla da insanlar kaplıcalara kaçmaya başladı. Gidemeyenler için ise büyük fırsat sunan bir kaplıca merkezi var.

1 | 17
Şifasını duyan akın ediyor ; Egzamaya iyi geliyor - Sayfa 2

İsmi hep kötü olaylarla anılan Esenyurt’ta bulunan kaplıcaların deri hastalıklarına iyi geldiği biliniyor. esenyurt.bel.tr sitesindeki bilgiye göre Saadetdere’de bulunan termal kaplıca suyu romatizmal hastalıkları da tedavi ediyor.

2 | 17
Şifasını duyan akın ediyor ; Egzamaya iyi geliyor - Sayfa 3

CİLT HASTALIKLARINI TEDAVİ EDİYOR

Belediye tarafından yapılan bilgilendirmede, “Termal suyumuz tıbbi değerlendirme kurulunun raporuna göre birtakım hastalıkların tedavisinde destekleyici ve tamamlayıcı hizmet alanı olarak tanımlanmaktadır.

3 | 17
Şifasını duyan akın ediyor ; Egzamaya iyi geliyor - Sayfa 4

Bununla ilgili olarak eklem rahatsızlıkları, kıkırdak dokulardaki yapıların bozulması, romatizmalı hastalıklar,  egzama vb. hastalıklarla ilgili tedaviye yardımcı ve destekleyici hizmet olarak sunulmaktadır.” denildi.

4 | 17