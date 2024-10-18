Şifasını duyan akın ediyor ; Egzamaya iyi geliyor
Merkezi İstanbul Esenyurt’ta bulunan kaplıca suyu egzama gibi cilt hastalıklarını tedavi ediyor
Termal suların insan sağlığı üzerindeki etki ve faydaları biliniyor. Havaların soğumasıyla da insanlar kaplıcalara kaçmaya başladı. Gidemeyenler için ise büyük fırsat sunan bir kaplıca merkezi var.
İsmi hep kötü olaylarla anılan Esenyurt’ta bulunan kaplıcaların deri hastalıklarına iyi geldiği biliniyor. esenyurt.bel.tr sitesindeki bilgiye göre Saadetdere’de bulunan termal kaplıca suyu romatizmal hastalıkları da tedavi ediyor.
CİLT HASTALIKLARINI TEDAVİ EDİYOR
Belediye tarafından yapılan bilgilendirmede, “Termal suyumuz tıbbi değerlendirme kurulunun raporuna göre birtakım hastalıkların tedavisinde destekleyici ve tamamlayıcı hizmet alanı olarak tanımlanmaktadır.