Sigara içmek yalnızlığı artırıyor
Imperial College London, sigara içenlerin yaşlandıkça sigara içmeyenlere göre sosyal açıdan daha izole ve yalnız hale gelebileceğini öne sürdü.
Önceki araştırmalar, toplumdan izole ve yalnız insanların sigara içme eğiliminin daha yüksek olduğunu ortaya çıkardı. Ancak türünün ilk örneği olan bu son çalışma, sigara içmenin kendisinin daha yüksek düzeyde izolasyona ve yalnızlığa yol açtığını keşfetti.
Imperial College London ve UCL araştırmacıları tarafından yürütülen araştırma, sigara içmek ile sosyal izolasyon ve yalnızlığın gelişimi arasındaki ilişkiyi inceledi.
Sigara içen kişilerin zamanla sosyal ilişkilerinin azaldığı ve sigara içmeyenlere kıyasla daha az meşgul oldukları, daha yalnız kaldıkları keşfedildi. Araştırmacılar, yeni çalışmalarının sigarayı bırakmak için yeni bir teşvik yaratacağını umduklarını söyledi.
Imperial Ulusal Kalp ve Akciğer Enstitüsü'nden çalışma yazarı Dr Keir Philip, "Araştırmamız, sigara içmenin iyi bilinen fiziksel etkilerinin yanı sıra, psikolojik ve sosyal sağlık açısından da kötü sonuçları olduğunu gösteriyor" dedi.
Philip, "Bazı insanlar sigara içmenin sosyal bir aktivite olduğunu düşünüyor, ancak çalışmamız bu fikri desteklemiyor; sigara içenler aslında zaman içinde sigara içmeyenlere göre sosyal açıdan daha izole ve yalnız hale geldi. Sigara içmek, sosyal izolasyon ve yalnızlıktan oluşan kısır bir döngünün varlığını ortaya koyuyor" dedi.
Çalışma, İngiltere'de 50 yaş ve üzeri 8 bin 780 kişiden oluşan İngiliz Boylamsal Yaşlanma Çalışması'ndan (ELSA) elde edilen verileri kullandı. Katılımcıların sosyal izolasyonu ve yalnızlığı 12 yıl boyunca değerlendirildi.