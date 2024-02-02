Sigara içmek yalnızlığı artırıyor

Önceki araştırmalar, toplumdan izole ve yalnız insanların sigara içme eğiliminin daha yüksek olduğunu ortaya çıkardı. Ancak türünün ilk örneği olan bu son çalışma, sigara içmenin kendisinin daha yüksek düzeyde izolasyona ve yalnızlığa yol açtığını keşfetti.

Imperial College London ve UCL araştırmacıları tarafından yürütülen araştırma, sigara içmek ile sosyal izolasyon ve yalnızlığın gelişimi arasındaki ilişkiyi inceledi.