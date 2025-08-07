Simpsonlar’dan yeni ‘kehanet’ krizi… Trump tabutta, gazete manşeti: Ölü bulundu

Dünyanın en çok izlenen animasyon dizilerinden biri olan Simpsonlar, kehanetleriyle gündemden düşmüyor. Geçmişte birçok olayı yıllar öncesinden tahmin ederek dikkatleri üzerine çeken Simpsonlar bu kez ABD Başkanı Donald Trump’ın ölümüyle ilgili viral video ile yeniden gündem oldu.