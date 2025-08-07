  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Yaşam
  4. Simpsonlar’dan yeni ‘kehanet’ krizi… Trump tabutta, gazete manşeti: Ölü bulundu

Simpsonlar’dan yeni ‘kehanet’ krizi… Trump tabutta, gazete manşeti: Ölü bulundu

Kehanetleriyle ünlü Simpsonlar bu kez ABD Başkanı Donald Trump’ın ölümü ile gündem oldu. Sosyal medyada viral videoda Trump’ın ölüm tarihi verildi. Kısa sürede yayılan video ortalığı karıştırdı.

Simpsonlar’dan yeni ‘kehanet’ krizi… Trump tabutta, gazete manşeti: Ölü bulundu - Sayfa 1

Dünyanın en çok izlenen animasyon dizilerinden biri olan Simpsonlar, kehanetleriyle gündemden düşmüyor. Geçmişte birçok olayı yıllar öncesinden tahmin ederek dikkatleri üzerine çeken Simpsonlar bu kez ABD Başkanı Donald Trump’ın ölümüyle ilgili viral video ile yeniden gündem oldu.

1 | 11
Simpsonlar’dan yeni ‘kehanet’ krizi… Trump tabutta, gazete manşeti: Ölü bulundu - Sayfa 2

Ünlü animasyon kehanet aracı oldu

Uzun soluklu dizi serisiyle Simpsonlar hem eğlenceli bir animasyon hem de bir "kehanet aracı" olarak görülüyor.

2 | 11
Simpsonlar’dan yeni ‘kehanet’ krizi… Trump tabutta, gazete manşeti: Ölü bulundu - Sayfa 3

Son viral video ortalığı karıştırdı

Sosyal medyada yayılan Trump ile ilgili son viral video ortalığı karıştırdı. Ünlü animasyon bu kez viral videodaki ‘Trump’ın ölüm tarihi’ ile ilgili kehanetle gündeme geldi.

3 | 11
Simpsonlar’dan yeni ‘kehanet’ krizi… Trump tabutta, gazete manşeti: Ölü bulundu - Sayfa 4

Trump tabutta ve şoke eden gazete manşeti

TikTok, X (eski adıyla Twitter) ve YouTube Shorts’ta milyonlara ulaşan bir videoda, tabut içinde yatan ABD Başkanı Donald Trump görülüyor. Görüntü gazete detayıyla izleyenleri şoke etti.

4 | 11