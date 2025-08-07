Simpsonlar’dan yeni ‘kehanet’ krizi… Trump tabutta, gazete manşeti: Ölü bulundu
Kehanetleriyle ünlü Simpsonlar bu kez ABD Başkanı Donald Trump’ın ölümü ile gündem oldu. Sosyal medyada viral videoda Trump’ın ölüm tarihi verildi. Kısa sürede yayılan video ortalığı karıştırdı.
Dünyanın en çok izlenen animasyon dizilerinden biri olan Simpsonlar, kehanetleriyle gündemden düşmüyor. Geçmişte birçok olayı yıllar öncesinden tahmin ederek dikkatleri üzerine çeken Simpsonlar bu kez ABD Başkanı Donald Trump’ın ölümüyle ilgili viral video ile yeniden gündem oldu.
Ünlü animasyon kehanet aracı oldu
Uzun soluklu dizi serisiyle Simpsonlar hem eğlenceli bir animasyon hem de bir "kehanet aracı" olarak görülüyor.
Son viral video ortalığı karıştırdı
Sosyal medyada yayılan Trump ile ilgili son viral video ortalığı karıştırdı. Ünlü animasyon bu kez viral videodaki ‘Trump’ın ölüm tarihi’ ile ilgili kehanetle gündeme geldi.